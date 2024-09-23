https://sputnik-georgia.ru/20240923/bezbiletnikov-s-nachala-goda-v-tbilisi-oshtrafovali-pochti-na-million-dollarov-290010119.html

Безбилетников с начала года в Тбилиси оштрафовали почти на миллион долларов

Безбилетников с начала года в Тбилиси оштрафовали почти на миллион долларов

Sputnik Грузия

В 2023 году в Тбилиси безбилетных пассажиров оштрафовали почти на 3,6 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов) 23.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Безбилетных пассажиров в Тбилиси за восемь месяцев 2024 года оштрафовали в общей сложности на 2,3 млн лари (более 850 тыс. долларов), что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает медиаплатформа BM.ge со ссылкой на отчет Казначейской службы Минфина Грузии об исполнении бюджета. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С января по август контроллеры Тбилисской транспортной компании выписали до 116 тысяч штрафов, что на 15 тысяч меньше, чем в прошлом году. В 2023 году в Тбилиси безбилетных пассажиров оштрафовали почти на 3,6 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов), что на 57% больше штрафов, выписанных в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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