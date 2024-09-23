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Безбилетников с начала года в Тбилиси оштрафовали почти на миллион долларов
Безбилетников с начала года в Тбилиси оштрафовали почти на миллион долларов
Sputnik Грузия
В 2023 году в Тбилиси безбилетных пассажиров оштрафовали почти на 3,6 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов) 23.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Безбилетных пассажиров в Тбилиси за восемь месяцев 2024 года оштрафовали в общей сложности на 2,3 млн лари (более 850 тыс. долларов), что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает медиаплатформа BM.ge со ссылкой на отчет Казначейской службы Минфина Грузии об исполнении бюджета. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С января по август контроллеры Тбилисской транспортной компании выписали до 116 тысяч штрафов, что на 15 тысяч меньше, чем в прошлом году. В 2023 году в Тбилиси безбилетных пассажиров оштрафовали почти на 3,6 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов), что на 57% больше штрафов, выписанных в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, минфин грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, минфин грузии
Безбилетников с начала года в Тбилиси оштрафовали почти на миллион долларов
В 2023 году в Тбилиси безбилетных пассажиров оштрафовали почти на 3,6 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов)
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Безбилетных пассажиров в Тбилиси за восемь месяцев 2024 года оштрафовали в общей сложности на 2,3 млн лари (более 850 тыс. долларов), что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает медиаплатформа BM.ge со ссылкой на отчет Казначейской службы Минфина Грузии об исполнении бюджета.
С января по август контроллеры Тбилисской транспортной компании выписали до 116 тысяч штрафов, что на 15 тысяч меньше, чем в прошлом году.
Штраф за проезд без билета, а также за безбилетный провоз детей от 10 до 16 лет на муниципальном транспорте Тбилиси составляет 20 лари (около 7,4 доллара). В случае неуплаты в течение месяца он возрастает до 40 лари (около 15 долларов США).
В 2023 году в Тбилиси безбилетных пассажиров оштрафовали почти на 3,6 миллиона лари (более 1,3 миллиона долларов), что на 57% больше штрафов, выписанных в 2022 году.