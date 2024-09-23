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Дожди и шторм на море в Грузии – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Дожди и шторм на море в Грузии – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T18:18+0400

2024-09-23T18:18+0400

2024-09-23T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в большинстве регионов Грузии 23-25 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В некоторых местах могут наблюдаться молнии, град, усиление ветра, на море ожидается 3-4-балльный шторм.Ожидаемые садки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, тбилиси, национальное агентство окружающей среды