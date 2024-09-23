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Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией и Азербайджаном
Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией и Азербайджаном
Sputnik Грузия
Трем гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари 23.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-23T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Таможенники Службы доходов Минфина Грузии 5-22 сентября 2024 года пресекли попытки ввоза в страну 712 пачек незадекларированных сигарет на трех таможенно-пропускных пунктах страны, говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В частности, попытку ввоза незадекларированных сигарет пресекли на ТПП "Сарпи" и "Вале" (грузино-турецкая граница), а также "Лагодехи" (грузино-азербайджанская граница). В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, товар был конфискован, а каждого нарушителя оштрафовали на 1 тысячу лари.Трем гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,7277 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция, азербайджан, тпп "сарпи", контрабанда
грузия, новости, происшествия, турция, азербайджан, тпп "сарпи", контрабанда
Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией и Азербайджаном
Трем гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Таможенники Службы доходов Минфина Грузии 5-22 сентября 2024 года пресекли попытки ввоза в страну 712 пачек незадекларированных сигарет на трех таможенно-пропускных пунктах страны, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В частности, попытку ввоза незадекларированных сигарет пресекли на ТПП "Сарпи" и "Вале" (грузино-турецкая граница), а также "Лагодехи" (грузино-азербайджанская граница).
Таможенники в результате детального физического осмотра граждан разных стран, их личного багажа и транспортных средств обнаружили в общей сложности 14 240 штук незадекларированных сигарет.
В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, товар был конфискован, а каждого нарушителя оштрафовали на 1 тысячу лари.
Трем гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,7277 GEL/$1.