https://sputnik-georgia.ru/20240923/kontrabandu-sigaret-presekli-na-granitsakh-gruzii-s-turtsiey-i-azerbaydzhanom-290022296.html

Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией и Азербайджаном

Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией и Азербайджаном

Sputnik Грузия

Трем гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари 23.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Таможенники Службы доходов Минфина Грузии 5-22 сентября 2024 года пресекли попытки ввоза в страну 712 пачек незадекларированных сигарет на трех таможенно-пропускных пунктах страны, говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В частности, попытку ввоза незадекларированных сигарет пресекли на ТПП "Сарпи" и "Вале" (грузино-турецкая граница), а также "Лагодехи" (грузино-азербайджанская граница). В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, товар был конфискован, а каждого нарушителя оштрафовали на 1 тысячу лари.Трем гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,7277 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, турция, азербайджан, тпп "сарпи", контрабанда