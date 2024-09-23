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Начался визит премьер-министра Грузии в США
Начался визит премьер-министра Грузии в США
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В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в "Саммите будущего" и выступит с речью на 79-й сессии ГА ООН 23.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-23T10:29+0400
2024-09-23T10:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в США, где 25 сентября он выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в "Саммите будущего", который организуют канцлер Германии Олаф Шольц и президент Намибии Нанголо Мбумба, а также встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутьерресом.Кроме того, премьер Грузии примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, в честь глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, нью-йорк, ираклий кобахидзе, джо байден, оон
грузия, новости, политика, сша, нью-йорк, ираклий кобахидзе, джо байден, оон
Начался визит премьер-министра Грузии в США
В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в "Саммите будущего" и выступит с речью на 79-й сессии ГА ООН
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в США, где 25 сентября он выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в "Саммите будущего", который организуют канцлер Германии Олаф Шольц и президент Намибии Нанголо Мбумба, а также встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутьерресом.
Кроме того, премьер Грузии примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, в честь глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи.