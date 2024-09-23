https://sputnik-georgia.ru/20240923/premer-gruziya-priverzhena-tselyam-ustoychivogo-razvitiya-oon-k-2030-godu-290024218.html

Премьер: Грузия привержена Целям устойчивого развития ООН к 2030 году

Премьер: Грузия привержена Целям устойчивого развития ООН к 2030 году

Sputnik Грузия

Главной целью является реализация взятых обязательств и создание лучшего завтрашнего дня, сказал Кобахидзе с трибуны ООН 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T21:41+0400

2024-09-23T21:41+0400

2024-09-23T22:13+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузия готова работать вместе с международным сообществом для достижения провозглашенных в ООН Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года – достижение справедливого мира сегодня особенно важно, сказал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на "Саммита будущего" с трибуны ООН."Саммит будущего" был задуман как мероприятие высокого уровня для формирования нового международного консенсуса о том, как добиться лучшего настоящего и сберечь будущее. В рамках саммита страны-участницы ООН одобрили "Пакт будущего".По его словам, доклад генсека ООН показал, что выполнено только 17% Целей устойчивого развития, что требует от нас больших усилий. "В этом контексте "Саммит будущего" – уникальная возможность показать силу глобального сотрудничества и мультилатерализма. Грузия готова работать вместе с международным сообществом для достижения этих целей, чтобы были выполнены Цели 2030 года", – заявил Кобахидзе. Он также высоко оценил утверждение "Пакта во имя будущего" ("Пакт будущего")."Очевидно, что мир и безопасность обязательны для обеспечения прав человека и устойчивого развития. Пакт будет способствовать глобальному миру и безопасности, что основано на принципах Устава ООН", – сказал Кобахидзе.Также премьер Грузии отметил важность Глобального цифрового договора и Декларации о будущих поколениях, которые прилагаются к "Пакту будущего"."Цифровое соглашение будет планом открытого, безопасного цифрового будущего, где использование технологий будет служить защите правам человека и глобальному благополучию", – сказал Кобахидзе.При этом премьер подчеркнул важность учета мнения будущих поколений.Семнадцать Целей в области устойчивого развития были приняты всеми членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Речь идет о действиях по искоренению нищеты, обеспечению защиты планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире.Что касается "Пакта будущего", он был принят на открытии двухдневного "Саммита будущего" 22 сентября, созванного генсеком ООН Антониу Гутерришем. Цель "Пакта будущего" – содействовать международному миру и безопасности, способствовать развитию инклюзивного общества и гарантировать, что технологии будут служить общему благу человечества.Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за непринятия поправки о невмешательстве во внутренние дела других государств, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин, который представлял РФ на саммите.По его словам, Москва дистанцировалась от консенсуса и по "Глобальному цифровому договору", особенно в части положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, антониу гутерриш, россия, оон