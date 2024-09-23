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Тело мужчины с ОВЗ обнаружили в лесу на западе Грузии

Тело мужчины с ОВЗ обнаружили в лесу на западе Грузии

Sputnik Грузия

Тело мужчины обнаружил сосед во время сбора каштанов в лесу 23.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тело 48-летнего мужчины с ОВЗ после месяца поисков обнаружили в лесу села Натанеби Озургетского района (регион Гурия) 22 сентября, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Тело мужчины обнаружил сосед во время сбора каштанов в лесу. На теле погибшего видны следы насилия диких животных. Семья и родственники разыскивали мужчину с начала августа. К делу были привлечены как сотрудники правоохранительных органов, так и спасатели. Тело погибшего перевезли для проведения экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, гурия, натанеби