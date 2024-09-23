https://sputnik-georgia.ru/20240923/tochnyy-prognoz-v-tbilisi-s-23-do-29-centyabrya-290013212.html

Точный прогноз в Тбилиси с 23 до 29 cентября

Точный прогноз в Тбилиси с 23 до 29 cентября

Sputnik Грузия

Максимально температура воздуха на этой неделе поднимется до 27 градусов тепла 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду, местами ожидается облачность и осадки, местами – ясная и солнечная погода. В понедельник, 23 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, к вечеру ожидаются осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит +19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +25 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:55. Во вторник, 24 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:50. Минимальная температура воздуха ночью упадет до +16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +26 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:53. В среду, 25 сентября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:51. Минимальная температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:51. В четверг, 26 сентября, в Тбилиси погода вновь ухудшится, ожидается пасмурная погода и ливневые дожди. Восход солнца будет в 06:52. Минимальная температура воздуха составит +17 градусов, а днем поднимется максимум до +22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:50. В пятницу, 27 сентября, в Тбилиси сохранится облачная погода и осадки. Восход солнца будет в 06:53. Минимальная температура воздуха ночью составит +18 градусов, а днем прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:48. В субботу, 28 сентября, в Тбилиси погода прояснится. Восход солнца будет в 06:54. Минимальная температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:46. В воскресенье, 29 сентября, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:55. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:45.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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