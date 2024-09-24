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Дональд Трамп назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории"
Дональд Трамп назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории"
Sputnik Грузия
Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уходит с 60 миллиардами долларов, заявил Трамп 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T14:04+0400
2024-09-24T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский – величайший в истории торговец, который жаждет победы Демократической партии США только ради продолжения финансовой помощи, заявил кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Индиана.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президентские выборы, на которых будет избран 47-й президент Соединенных Штатов, пройдут 5 ноября 2024 года.Как заявил кандидат от республиканцев, если он победит на выборах, то "первым делом" позвонит Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с призывом заключить сделку.Трамп также обвинил Джо Байдена и действующую администрацию США в бездействии касаемо конфликта на Украине и в отсутствии контактов с российским руководством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
в мире, новости, политика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Дональд Трамп назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории"
Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уходит с 60 миллиардами долларов, заявил Трамп
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский – величайший в истории торговец, который жаждет победы Демократической партии США только ради продолжения финансовой помощи, заявил кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Индиана.
Президентские выборы, на которых будет избран 47-й президент Соединенных Штатов, пройдут 5 ноября 2024 года.
"Я думаю, Зеленский – величайший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 млрд долларов. Он так сильно хочет, чтобы они (демократы – ред.) победили на этих выборах. Но я поступлю иначе, я проработаю мир", – заявил Трамп.
Как заявил кандидат от республиканцев, если он победит на выборах, то "первым делом" позвонит Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с призывом заключить сделку.
Трамп также обвинил Джо Байдена и действующую администрацию США в бездействии касаемо конфликта на Украине и в отсутствии контактов с российским руководством.