Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240924/donald-tramp-nazval-zelenskogo-velichayshim-torgovtsem-v-istorii-290033639.html
Дональд Трамп назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории"
Дональд Трамп назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории"
Sputnik Грузия
Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уходит с 60 миллиардами долларов, заявил Трамп 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T14:04+0400
2024-09-24T14:04+0400
в мире
новости
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/10/289479616_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_9b4bd3648cd312f939bd73e41d9c9f73.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский – величайший в истории торговец, который жаждет победы Демократической партии США только ради продолжения финансовой помощи, заявил кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Индиана.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Президентские выборы, на которых будет избран 47-й президент Соединенных Штатов, пройдут 5 ноября 2024 года.Как заявил кандидат от республиканцев, если он победит на выборах, то "первым делом" позвонит Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с призывом заключить сделку.Трамп также обвинил Джо Байдена и действующую администрацию США в бездействии касаемо конфликта на Украине и в отсутствии контактов с российским руководством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/10/289479616_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_e1c130f197921ed68826527de9cbb838.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, политика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
в мире, новости, политика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский

Дональд Трамп назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории"

14:04 24.09.2024
© AP Photo / Wilfredo LeeКандидат в президенты США Дональд Трамп прибывает в офис окружного инспектора по выборам в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, чтобы лично проголосовать на предварительных выборах во Флориде
Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибывает в офис окружного инспектора по выборам в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, чтобы лично проголосовать на предварительных выборах во Флориде - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Wilfredo Lee
Подписаться
Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уходит с 60 миллиардами долларов, заявил Трамп
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский – величайший в истории торговец, который жаждет победы Демократической партии США только ради продолжения финансовой помощи, заявил кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Индиана.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Президентские выборы, на которых будет избран 47-й президент Соединенных Штатов, пройдут 5 ноября 2024 года.

"Я думаю, Зеленский – величайший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 млрд долларов. Он так сильно хочет, чтобы они (демократы – ред.) победили на этих выборах. Но я поступлю иначе, я проработаю мир", – заявил Трамп.

Как заявил кандидат от республиканцев, если он победит на выборах, то "первым делом" позвонит Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с призывом заключить сделку.
Трамп также обвинил Джо Байдена и действующую администрацию США в бездействии касаемо конфликта на Украине и в отсутствии контактов с российским руководством.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0