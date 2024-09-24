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Гонконг ввел безвиз для Грузии
Гонконг ввел безвиз для Грузии
Sputnik Грузия
Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года, а Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику 24.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Граждане Грузии с 30 сентября 2024 года смогут без виз путешествовать в специальный административный район Китая – Гонконг и находиться там в течение 30 дней, сообщили в МИД Грузии. Благодаря статусу специального административного района Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику.Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Грузия ввела безвиз для граждан Китая 12 сентября 2023 года. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, китай, гонконг
Гонконг ввел безвиз для Грузии
17:50 24.09.2024 (обновлено: 18:14 24.09.2024)
Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года, а Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Граждане Грузии с 30 сентября 2024 года смогут без виз путешествовать в специальный административный район Китая – Гонконг и находиться там в течение 30 дней, сообщили в МИД Грузии.
Благодаря статусу специального административного района Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику.
"Достижение соглашения о безвизовом режиме между сторонами Грузии и Гонконга стало возможным в результате активной работы", - говорится в сообщении
.
Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.
Грузия ввела безвиз для граждан Китая 12 сентября 2023 года. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.