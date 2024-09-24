https://sputnik-georgia.ru/20240924/grazhdane-gruzii-smogut-bez-viz-puteshestvovat-v-gonkong-290038217.html

Гонконг ввел безвиз для Грузии

Гонконг ввел безвиз для Грузии

Sputnik Грузия

Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года, а Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Граждане Грузии с 30 сентября 2024 года смогут без виз путешествовать в специальный административный район Китая – Гонконг и находиться там в течение 30 дней, сообщили в МИД Грузии. Благодаря статусу специального административного района Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику.Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Грузия ввела безвиз для граждан Китая 12 сентября 2023 года. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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