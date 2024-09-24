https://sputnik-georgia.ru/20240924/imedi-suschestvuet-chtoby-natsdvizhenie-nikogda-ne-vernulos-k-vlasti---vladelets-tv-290037071.html

"Имеди" существует, чтобы "Нацдвижение" никогда не вернулось к власти – владелец ТВ

"Имеди" существует, чтобы "Нацдвижение" никогда не вернулось к власти – владелец ТВ

Sputnik Грузия

Во времена президентства Михаила Саакашвили телекомпания "Имеди" была ведущим оппозиционным СМИ Грузии 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T17:39+0400

2024-09-24T17:39+0400

2024-09-24T18:12+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Телекомпания "Имеди" существует для того, чтобы бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и аффилированные с ней лица никогда не вернулись к власти, сказал владелец "Имеди" Ираклий Рухадзе журналистам после встречи с делегацией ПАСЕ. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе шести человек 23-24 сентября находится в Грузии для оценки избирательной кампании и политического климата. Члены делегации проводят встречи с первыми лицами Грузии, парламентариями, представителями НПО, СМИ. Рухадзе отметил, что прекрасно помнит, какой путь прошла телекомпания, начиная с 2005 года, когда тогдашние власти запретили освещать убийство Сандро Гиргвлиани, а владелец телекомпании Бадри Патаркацишвили отказался подчиняться.В течение пяти лет телевидение в Грузии не существовало, заявил Рухадзе и отметил, что помнит разгром "Имеди" в 2007 году. Он также отметил, что у матери экс-президента Грузии, осужденного Михаила Саакашвили Гиули Аласания есть доля в оппозиционном телеканале "Мтавари архи", и она должна сказать, зачем ей это нужно."Телевидение должно быть бизнесом, должна быть прибыль, и тогда оно будет независимым. Если телевидение существовало бы на свои деньги, тогда могло бы иметь независимое мнение, и сейчас все зависит от людей, которые его финансируют", - сказал Рухадзе. Он также обратился к собравшимся журналистам и попросил их задаться вопросами о том, зачем экс-министру обороны Давиду Кезерашвили нужна телекомпания "Формула", а одному из лидеров партии "Ахали" Нике Гварамия – телекомпания "Мтавари". Что касается "Имеди", то владельцами телекомпании являются иностранцы, и, согласно нашумевшему новому закону "О прозрачности иностранного влияния", телекомпания готова без каких-либо проблем зарегистрироваться в реестре. Закон предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. "Я – гражданин Америки, один из моих партнеров – гражданин Великобритании, а другой – гражданин США. Поэтому, если мы даем более 20%, (если – ред.) поступили иностранные деньги, то мы должны зарегистрироваться. Просто пока в этом нет необходимости, как говорят мне юристы. Регистрация – это никакая не проблема", - сказал Рухадзе. Телекомпания "Имеди" Телекомпания "Имеди" была создана грузинским предпринимателем Бадри Патаркацишвили и в свое время была ведущим оппозиционным СМИ Грузии. В 2007 году Патаркацишвили, перейдя в оппозицию, передал акции "Имеди" в управление компании News Corporation Руперта Мердока. В ноябре 2007 года, после разгона акций протеста в Тбилиси, грузинский спецназ ворвался в студию "Имеди" – тогда в стране было введено чрезвычайное положение.После смерти Патаркацишвили в феврале 2008 года в результате сердечного приступа в Лондоне, ожидалось, что "Имеди" перейдет под контроль его вдовы Инны Гудавадзе. Однако свои права на телекомпанию неожиданно предъявил сводный брат покойного Джозеф Кей, и в результате различных сделок телекомпания перешла под контроль "Джорджиа Медиа Продакшн Групп".В октябре 2012 года компания Georgian Media Production Group, владеющая телекомпанией "Имеди" и радио "Имеди", была передана в собственность Инне Гудавадзе за символическую цену в 3 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, ираклий рухадзе, сандро гиргвлиани, михаил саакашвили, единое национальное движение