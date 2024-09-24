https://sputnik-georgia.ru/20240924/kurs-lari-na-vtornik-27249-gel-290025194.html

Курс лари на вторник– 2,7249 GEL/$

Курс лари на вторник– 2,7249 GEL/$

Sputnik Грузия

Курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T09:39+0400

2024-09-24T09:39+0400

2024-09-24T09:39+0400

грузия

экономика

новости

лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллар

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23564/85/235648521_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_738f43eeb6dd34f51ea6a66d67d7589a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 сентября в размере 2,7249 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии