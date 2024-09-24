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Курс лари на вторник– 2,7249 GEL/$
Курс лари на вторник– 2,7249 GEL/$
Sputnik Грузия
Курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T09:39+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 сентября в размере 2,7249 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии

Курс лари на вторник– 2,7249 GEL/$

09:39 24.09.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliПункт обмена валюты в центре грузинской столицы
Пункт обмена валюты в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 сентября в размере 2,7249 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 24 сентября
Кросс-курс основных валют на 24 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2024
Кросс-курс основных валют на 24 сентября
© Sputnik
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