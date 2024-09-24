https://sputnik-georgia.ru/20240924/nyukasl-planiruet-kupit-17-letnego-gruzinskogo-napadayuschego-tbilisskogo-dinamo-290022615.html
"Ньюкасл" планирует купить 17-летнего грузинского нападающего тбилисского "Динамо"
"Ньюкасл" планирует купить 17-летнего грузинского нападающего тбилисского "Динамо"
Sputnik Грузия
Впервые информация о заинтересованности клубов АПЛ Вахтангом Салия появилась еще в апреле 24.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Нападающий тбилисского "Динамо", 17-летний Вахтанг Салия вскоре станет игроком английского "Ньюкасла", сообщил Первый канал. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Англичане собираются подписать с Салия долгосрочный контракт, но форвард задержится в "Динамо" еще на год и только после этого будет играть в АПЛ. Результатом этих ограничений стало то, что после чемпионата Европы полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Кочорашвили не смог перейти в английскую Премьер-лигу. Грузинский легионер "Леванте" впервые сыграл в составе сборной в сентябре 2023 года. Впервые информация о заинтересованности клубов АПЛ Вахтангом Салия появилась еще в апреле. По данным британского HITC, "Арсенал" и "Манчестер Сити" интересовались нападающим "Динамо", который считается одним из самых перспективных игроков в мире. Вахтанг Салия – воспитанник футбольной академии клуба "Динамо" (Тбилиси), за которую выступал с девятилетнего возраста. Дебютировал за "Динамо" в матче Национальной лиги против клуба "Торпедо" (Кутаиси) в ноябре 2023 года. Свой первый гол за клуб забил 10 марта 2024 года в 16 лет. "Ньюкасл Юнайтед" по итогам прошлого сезона занял седьмое место в чемпионате Англии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, англия, великобритания, георгий кочорашвили, фифа
"Ньюкасл" планирует купить 17-летнего грузинского нападающего тбилисского "Динамо"
Впервые информация о заинтересованности клубов АПЛ Вахтангом Салия появилась еще в апреле
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Нападающий тбилисского "Динамо", 17-летний Вахтанг Салия вскоре станет игроком английского "Ньюкасла", сообщил Первый канал.
Англичане собираются подписать с Салия долгосрочный контракт, но форвард задержится в "Динамо" еще на год и только после этого будет играть в АПЛ.
В Великобритании действуют строгие ограничения на игру легионеров, согласно которым футболист должен выступать за топ-70 команд рейтинга ФИФА. При этом он должен сыграть за два года в 75% матчей национальной сборной.
Результатом этих ограничений стало то, что после чемпионата Европы полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Кочорашвили не смог перейти в английскую Премьер-лигу. Грузинский легионер "Леванте" впервые сыграл в составе сборной в сентябре 2023 года.
Что касается Салия, то для легионеров до 21 года в Англии сделали исключение и позволили клубам приобрести до четырех молодых игроков, не соответствующих всему перечню условий.
Впервые информация о заинтересованности клубов АПЛ Вахтангом Салия появилась еще в апреле. По данным британского HITC, "Арсенал" и "Манчестер Сити" интересовались нападающим "Динамо", который считается одним из самых перспективных игроков в мире.
Вахтанг Салия – воспитанник футбольной академии клуба "Динамо" (Тбилиси), за которую выступал с девятилетнего возраста. Дебютировал за "Динамо" в матче Национальной лиги против клуба "Торпедо" (Кутаиси) в ноябре 2023 года. Свой первый гол за клуб забил 10 марта 2024 года в 16 лет.
"Ньюкасл Юнайтед" по итогам прошлого сезона занял седьмое место в чемпионате Англии.