https://sputnik-georgia.ru/20240924/nyukasl-planiruet-kupit-17-letnego-gruzinskogo-napadayuschego-tbilisskogo-dinamo-290022615.html

"Ньюкасл" планирует купить 17-летнего грузинского нападающего тбилисского "Динамо"

"Ньюкасл" планирует купить 17-летнего грузинского нападающего тбилисского "Динамо"

Sputnik Грузия

Впервые информация о заинтересованности клубов АПЛ Вахтангом Салия появилась еще в апреле 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Нападающий тбилисского "Динамо", 17-летний Вахтанг Салия вскоре станет игроком английского "Ньюкасла", сообщил Первый канал. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Англичане собираются подписать с Салия долгосрочный контракт, но форвард задержится в "Динамо" еще на год и только после этого будет играть в АПЛ. Результатом этих ограничений стало то, что после чемпионата Европы полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Кочорашвили не смог перейти в английскую Премьер-лигу. Грузинский легионер "Леванте" впервые сыграл в составе сборной в сентябре 2023 года. Впервые информация о заинтересованности клубов АПЛ Вахтангом Салия появилась еще в апреле. По данным британского HITC, "Арсенал" и "Манчестер Сити" интересовались нападающим "Динамо", который считается одним из самых перспективных игроков в мире. Вахтанг Салия – воспитанник футбольной академии клуба "Динамо" (Тбилиси), за которую выступал с девятилетнего возраста. Дебютировал за "Динамо" в матче Национальной лиги против клуба "Торпедо" (Кутаиси) в ноябре 2023 года. Свой первый гол за клуб забил 10 марта 2024 года в 16 лет. "Ньюкасл Юнайтед" по итогам прошлого сезона занял седьмое место в чемпионате Англии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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