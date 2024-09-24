https://sputnik-georgia.ru/20240924/politolog-areshev-zachem-vlasti-armenii-snova-napadayut-na-odkb-290026823.html

Политолог Арешев: зачем власти Армении снова нападают на ОДКБ?

Политолог Арешев: зачем власти Армении снова нападают на ОДКБ?

Sputnik Грузия

Зачем Пашинян снова критикует ОДКБ? Для чего в Армении раскручивают историю с предотвращенным госпереворотом? 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T10:23+0400

2024-09-24T10:23+0400

2024-09-24T10:23+0400

мультимедиа

видео

в мире

армения

франция

ереван

андрей арешев

одкб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/18/290026655_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_406e87cc687aa57ef22152bc45c581f2.jpg

Для чего глава МИД Франции приезжал в Ереван? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

армения

франция

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, армения, франция, ереван, андрей арешев, одкб, видео