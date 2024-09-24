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Политолог Арешев: зачем власти Армении снова нападают на ОДКБ?
Политолог Арешев: зачем власти Армении снова нападают на ОДКБ?
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Зачем Пашинян снова критикует ОДКБ? Для чего в Армении раскручивают историю с предотвращенным госпереворотом? 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T10:23+0400
2024-09-24T10:23+0400
2024-09-24T10:23+0400
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Для чего глава МИД Франции приезжал в Ереван? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
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мультимедиа, видео, в мире, армения, франция, ереван, андрей арешев, одкб, видео
мультимедиа, видео, в мире, армения, франция, ереван, андрей арешев, одкб, видео
Политолог Арешев: зачем власти Армении снова нападают на ОДКБ?
Зачем Пашинян снова критикует ОДКБ? Для чего в Армении раскручивают историю с предотвращенным госпереворотом?
Для чего глава МИД Франции приезжал в Ереван? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.