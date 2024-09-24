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Пропаганду движения "чайлдфри" хотят запретить в России
Пропаганду движения "чайлдфри" хотят запретить в России
Sputnik Грузия
Накануне, 23 сентября, правительство РФ концептуально поддержало проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Государственная дума РФ приступила к рассмотрению законопроекта "О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри", предполагающего запрет пропаганды бездетности в обществе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне, 23 сентября, правительство Российской Федерации концептуально поддержало проект закона.Как заявил спикер Госдумы, предлагается запретить пропаганду идеологии бездетности в СМИ, Интернете, кинофильмах, а так в рекламе. Кроме того, по его словам, предлагается ввести административную ответственность за пропаганду "чайлдфри", где штрафы будут аналогичны тем, что были ранее приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола.По его мнению, "дружная и большая семья – основа сильного государства".Чайлдфри – идеология, жизненная позиция, заключающая в сознательном желании не иметь детей.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, общество, госдума рф
россия, новости, в мире, общество, госдума рф
Пропаганду движения "чайлдфри" хотят запретить в России
14:50 24.09.2024 (обновлено: 15:16 24.09.2024)
Накануне, 23 сентября, правительство РФ концептуально поддержало проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Государственная дума РФ приступила к рассмотрению законопроекта "О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри", предполагающего запрет пропаганды бездетности в обществе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне, 23 сентября, правительство Российской Федерации концептуально поддержало проект закона.
"Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность", – написал в своем Telegram-канале Володин.
Как заявил спикер Госдумы, предлагается запретить пропаганду идеологии бездетности в СМИ, Интернете, кинофильмах, а так в рекламе.
Кроме того, по его словам, предлагается ввести административную ответственность за пропаганду "чайлдфри", где штрафы будут аналогичны тем, что были ранее приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола.
"Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей – для должностных лиц и до 5 миллионов рублей – для юридических лиц", – пишет Володин.
По его мнению, "дружная и большая семья – основа сильного государства".
Чайлдфри – идеология, жизненная позиция, заключающая в сознательном желании не иметь детей.
* Экстремистская организация, запрещенная в России