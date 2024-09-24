https://sputnik-georgia.ru/20240924/propagandu-dvizheniya-chayldfri-mogut-zapretit-v-rossii-290034271.html

Пропаганду движения "чайлдфри" хотят запретить в России

Пропаганду движения "чайлдфри" хотят запретить в России

Sputnik Грузия

Накануне, 23 сентября, правительство РФ концептуально поддержало проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T14:50+0400

2024-09-24T14:50+0400

2024-09-24T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Государственная дума РФ приступила к рассмотрению законопроекта "О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри", предполагающего запрет пропаганды бездетности в обществе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне, 23 сентября, правительство Российской Федерации концептуально поддержало проект закона.Как заявил спикер Госдумы, предлагается запретить пропаганду идеологии бездетности в СМИ, Интернете, кинофильмах, а так в рекламе. Кроме того, по его словам, предлагается ввести административную ответственность за пропаганду "чайлдфри", где штрафы будут аналогичны тем, что были ранее приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола.По его мнению, "дружная и большая семья – основа сильного государства".Чайлдфри – идеология, жизненная позиция, заключающая в сознательном желании не иметь детей.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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