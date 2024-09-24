https://sputnik-georgia.ru/20240924/rtveli-2024-fermery-v-kakheti-zarabotali-do-287-millionov-lari-na-vinograde-290016911.html

Ртвели 2024: фермеры в Кахети заработали до 287 миллионов лари на винограде

Ртвели 2024: фермеры в Кахети заработали до 287 миллионов лари на винограде

Sputnik Грузия

Показатель ежедневной переработки винограда превышает 10 тысяч тонн 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T09:01+0400

2024-09-24T09:01+0400

2024-09-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали 205 тысяч тонн винограда, который к этому моменту сдали более 15 тысяч фермеров, заработав до 287 миллионов лари, сообщает Национальное агентство вина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. По информации агентства, на 23 сентября переработано до 81,2 тысячи тонн "ркацители", до 97,2 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда. Количество переработанного "саперави" в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Ежедневно около 80 компаний и погребов перерабатывают урожай. В настоящее время в координационном штабе зарегистрировано около 500 винодельческих предприятий, 303 из которых уже вовлечены в процесс ртвели. Показатель ежедневной переработки винограда превышает 10 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе. А тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой.ООО "Компания по управлению урожаем" принимает виноград у виноградарей примерно на 15 локациях в различных муниципалитетах Кахети. Также по распоряжению правительства госсубсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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виноград, виноградники, вино и виноделие грузии, экономика, грузия, новости, кахети, восточная грузия, национальное агентство вина