https://sputnik-georgia.ru/20240924/yandeks-taksi-oshtrafovali-v-gruzii-za-peredachu-dannykh-v-rf---reshenie-budet-obzhalovano-290041370.html

"Яндекс Такси" оштрафовали в Грузии за передачу данных в РФ - решение будет обжаловано

"Яндекс Такси" оштрафовали в Грузии за передачу данных в РФ - решение будет обжаловано

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Компания-оператор "Яндекс Такси" в Грузии Ridetech Georgia намерена обжаловать штраф, который Служба по защите персональных данных... 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Компания-оператор "Яндекс Такси" в Грузии Ridetech Georgia намерена обжаловать штраф, который Служба по защите персональных данных наложила на компанию за передачу данных в Россию, говорится в сообщении компании.Служба по защите персональных данных во время инспектирования выяснила, что в процессе мониторинга Интернет связи аппликация Ridetech Georgia была подключена к находящимся в России серверам. Там же отмечено, что для хранения данных компания использует надежные серверы."Для хранения данных мы используем надежные серверы, размещенные на территории Европейского союза — в юрисдикции, которая, по мнению Службы по защите персональных данных Грузии, обеспечивает надлежащую защиту данных пользователей Yandex Go", - сказано в заявлении.Ridetech Georgia подчеркнула, что решение Службы по защите персональных данных пока не вступило в силу. "Мы не согласны с ним и в ближайшее время оспорим его. Сервис Yandex Go продолжат работать в привычном режиме", - говорится в заявлении. "Яндекс Такси" работает в Грузии с 2016 года. Компания Ridetech Georgia была зарегистрирована в Грузии 24 мая 2022 года, ее директором является гражданин России Кирилл Свинцов. Владелец Ridetech Georgia - компания Y.E. HOLDING LIMITED, зарегистрированная в ОАЭ.

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