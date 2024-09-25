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Ищенко: Зеленский в США, план "Б" Запада и новая война на Ближнем Востоке

Ищенко: Зеленский в США, план "Б" Запада и новая война на Ближнем Востоке

Sputnik Грузия

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2024-09-25T10:53+0400

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Почему "План победы" Зеленского не имеет смысла? Какой план есть у Запада на случай военной победы России на Украине? Во что может вылиться новое ливано-израильское обострение? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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мультимедиа, видео, в мире, сша, ближний восток, россия, украина, видео