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Курс лари на среду – 2,7266 GEL/$
Курс лари на среду – 2,7266 GEL/$
Sputnik Грузия
Курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару 25.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-25T09:41+0400
2024-09-25T09:41+0400
2024-09-25T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 сентября в размере 2,7266 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на среду – 2,7266 GEL/$
Курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 сентября в размере 2,7266 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару.