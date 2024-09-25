https://sputnik-georgia.ru/20240925/osobyy-karantinnyy-rezhim-prodlen-v-azerbaydzhane--granitsa-s-gruziey-ostaetsya-zakrytoy-290048375.html

Особый карантинный режим продлен в Азербайджане – граница с Грузией остается закрытой

Особый карантинный режим продлен в Азербайджане – граница с Грузией остается закрытой

Sputnik Грузия

Ранее этот срок был продлен до 1 октября 2024 года 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T14:00+0400

2024-09-25T14:00+0400

2024-09-25T14:00+0400

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мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 января 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым, сообщил Sputnik Азербайджан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Правительство Азербайджана в марте 2023 года отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. Так, в республику был разрешен въезд воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства. При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях: Как ранее заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили, Грузия в прошлом году потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям. По ее словам, это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, и именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, азербайджан, мариам квривишвили