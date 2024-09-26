Таинственные и прекрасные: 10 самых красивых морей
Красное море – самое соленое (38-42 грамма солей на 1 литр воды) и самое чистое в мире. Поскольку это единственное море в мире, в которое не впадает ни одна река, в него не попадают песок и ил, которые делали бы воду мутной.
Красное море – самое соленое (38-42 грамма солей на 1 литр воды) и самое чистое в мире. Поскольку это единственное море в мире, в которое не впадает ни одна река, в него не попадают песок и ил, которые делали бы воду мутной.
Особенность Балийского моря – темный песок, красиво контрастирующий со светлой морской водой.
Особенность Балийского моря – темный песок, красиво контрастирующий со светлой морской водой.
Аравийское море – одно из самых глубоких. Воды его теплые круглый год, температура в пределах от +22°С до +29°С, так что теоретически купаться можно круглый год. Но есть одно "но": в сезон дождей волны очень сильные, так что с июня по сентябрь купаться в море не разрешается.
Аравийское море – одно из самых глубоких. Воды его теплые круглый год, температура в пределах от +22°С до +29°С, так что теоретически купаться можно круглый год. Но есть одно "но": в сезон дождей волны очень сильные, так что с июня по сентябрь купаться в море не разрешается.
Коралловое море находится между Новой Каледонией, Австралией и островами Новой Гвинеи. Оно невероятно притягательно красотой морского дна и уникальными коралловыми рифами.
Коралловое море находится между Новой Каледонией, Австралией и островами Новой Гвинеи. Оно невероятно притягательно красотой морского дна и уникальными коралловыми рифами.
Строго говоря, Мертвое море – это озеро, но исторически сложилось, что его называют морем. Это один из самых соленых водоемов планеты: до 340 граммов солей на 1 литр воды, что в 8 раз выше, чем в самом соленом море Мирового океана – Красном.
Строго говоря, Мертвое море – это озеро, но исторически сложилось, что его называют морем. Это один из самых соленых водоемов планеты: до 340 граммов солей на 1 литр воды, что в 8 раз выше, чем в самом соленом море Мирового океана – Красном.
Особой популярностью у рыбаков и дайверов пользуется Карибское море. Во множестве лагун, бухт, рифов и подводных пещер Карибского моря водится 450 видов рыб, а на дне лежат затонувшие корабли.
Особой популярностью у рыбаков и дайверов пользуется Карибское море. Во множестве лагун, бухт, рифов и подводных пещер Карибского моря водится 450 видов рыб, а на дне лежат затонувшие корабли.
Андаманское море – не очень глубокое, поэтому прекрасно прогревается, славится песчаными пологими побережьями, а также всемирно известными пляжами.
Андаманское море – не очень глубокое, поэтому прекрасно прогревается, славится песчаными пологими побережьями, а также всемирно известными пляжами.
Море Линкольна – это окраинное море Северного Ледовитого океана. Самое северное из морей, оно почти круглый год покрыто льдами. Если летом и бывают небольшие участки свободной воды, то зимой это сплошной ледовый панцирь, который даже на юге достигает 1,5-2 метров толщины, а на севере и больше.
Море Линкольна – это окраинное море Северного Ледовитого океана. Самое северное из морей, оно почти круглый год покрыто льдами. Если летом и бывают небольшие участки свободной воды, то зимой это сплошной ледовый панцирь, который даже на юге достигает 1,5-2 метров толщины, а на севере и больше.
Средиземное море волнует и тех, кто любит поплавать, и тех, кому интересна история, и тех, кто ценит коралловые рифы – здесь их тоже можно найти. Эти природные образования встречаются преимущественно вдоль побережий таких стран как Турция, Италия, Греция, Черногория и многих других.
Средиземное море волнует и тех, кто любит поплавать, и тех, кому интересна история, и тех, кто ценит коралловые рифы – здесь их тоже можно найти. Эти природные образования встречаются преимущественно вдоль побережий таких стран как Турция, Италия, Греция, Черногория и многих других.
Белое море – одно из самых маленьких в России, меньше – только Азовское. И вода здесь холодная: средняя температура в июле составляет +18°С, хотя был зафиксирован максимум в +25°С, это, прямо скажем, исключение.
Белое море – одно из самых маленьких в России, меньше – только Азовское. И вода здесь холодная: средняя температура в июле составляет +18°С, хотя был зафиксирован максимум в +25°С, это, прямо скажем, исключение.