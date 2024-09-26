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Таинственные и прекрасные: 10 самых красивых морей

Таинственные и прекрасные: 10 самых красивых морей

Sputnik Грузия

На планете Земля – 63 моря. И каждое из них по-своему прекрасно и по-своему интересно. По случаю Всемирного дня моря, смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 26.09.2024, Sputnik Грузия

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Всемирный день моря учредили на Х сессии Межправительственной морской консультативной организации ООН в 1978 году и первоначально отмечали 17 марта. Однако в 1980 году было решено перенести дату на конец сентября. Дата не фиксированная, может меняться в зависимости от страны и года, но чаще всего выпадает на последний четверг месяца.

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