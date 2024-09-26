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https://sputnik-georgia.ru/20240926/290066264.html
Таинственные и прекрасные: 10 самых красивых морей
Таинственные и прекрасные: 10 самых красивых морей
Sputnik Грузия
На планете Земля – 63 моря. И каждое из них по-своему прекрасно и по-своему интересно. По случаю Всемирного дня моря, смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 26.09.2024, Sputnik Грузия
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Всемирный день моря учредили на Х сессии Межправительственной морской консультативной организации ООН в 1978 году и первоначально отмечали 17 марта. Однако в 1980 году было решено перенести дату на конец сентября. Дата не фиксированная, может меняться в зависимости от страны и года, но чаще всего выпадает на последний четверг месяца.
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фото, мультимедиа, в мире, море, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, в мире, море, фотоленты, новости в фотографиях

Таинственные и прекрасные: 10 самых красивых морей

14:07 26.09.2024 (обновлено: 14:24 26.09.2024)
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На планете Земля – 63 моря. И каждое из них по-своему прекрасно и по-своему интересно. По случаю Всемирного дня моря, смотрите в фотоленте Sputnik снимки десяти самых красивых из них
Всемирный день моря учредили на Х сессии Межправительственной морской консультативной организации ООН в 1978 году и первоначально отмечали 17 марта. Однако в 1980 году было решено перенести дату на конец сентября. Дата не фиксированная, может меняться в зависимости от страны и года, но чаще всего выпадает на последний четверг месяца.
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанк

Красное море – самое соленое (38-42 грамма солей на 1 литр воды) и самое чистое в мире. Поскольку это единственное море в мире, в которое не впадает ни одна река, в него не попадают песок и ил, которые делали бы воду мутной.

Красное море – самое соленое (38-42 грамма солей на 1 литр воды) и самое чистое в мире. Поскольку это единственное море в мире, в которое не впадает ни одна река, в него не попадают песок и ил, которые делали бы воду мутной. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
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Красное море – самое соленое (38-42 грамма солей на 1 литр воды) и самое чистое в мире. Поскольку это единственное море в мире, в которое не впадает ни одна река, в него не попадают песок и ил, которые делали бы воду мутной.

© iStock.com / joakimbkk

Особенность Балийского моря – темный песок, красиво контрастирующий со светлой морской водой.

Особенность Балийского моря – темный песок, красиво контрастирующий со светлой морской водой. - Sputnik Грузия
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© iStock.com / joakimbkk

Особенность Балийского моря – темный песок, красиво контрастирующий со светлой морской водой.

© AP Photo / Fareed Khan

Аравийское море – одно из самых глубоких. Воды его теплые круглый год, температура в пределах от +22°С до +29°С, так что теоретически купаться можно круглый год. Но есть одно "но": в сезон дождей волны очень сильные, так что с июня по сентябрь купаться в море не разрешается.

Аравийское море – одно из самых глубоких. Воды его теплые круглый год, температура в пределах от +22°С до +29°С, так что теоретически купаться можно круглый год. Но есть одно &quot;но&quot;: в сезон дождей волны очень сильные, так что с июня по сентябрь купаться в море не разрешается. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Fareed Khan

Аравийское море – одно из самых глубоких. Воды его теплые круглый год, температура в пределах от +22°С до +29°С, так что теоретически купаться можно круглый год. Но есть одно "но": в сезон дождей волны очень сильные, так что с июня по сентябрь купаться в море не разрешается.

© iStock.com / yanjf

Коралловое море находится между Новой Каледонией, Австралией и островами Новой Гвинеи. Оно невероятно притягательно красотой морского дна и уникальными коралловыми рифами.

Коралловое море находится между Новой Каледонией, Австралией и островами Новой Гвинеи. Оно невероятно притягательно красотой морского дна и уникальными коралловыми рифами. - Sputnik Грузия
4/10
© iStock.com / yanjf

Коралловое море находится между Новой Каледонией, Австралией и островами Новой Гвинеи. Оно невероятно притягательно красотой морского дна и уникальными коралловыми рифами.

© AP Photo / Oded Balilty

Строго говоря, Мертвое море – это озеро, но исторически сложилось, что его называют морем. Это один из самых соленых водоемов планеты: до 340 граммов солей на 1 литр воды, что в 8 раз выше, чем в самом соленом море Мирового океана – Красном.

Строго говоря, Мертвое море – это озеро, но исторически сложилось, что его называют морем. Это один из самых соленых водоемов планеты: до 340 граммов солей на 1 литр воды, что в 8 раз выше, чем в самом соленом море Мирового океана – Красном. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Oded Balilty

Строго говоря, Мертвое море – это озеро, но исторически сложилось, что его называют морем. Это один из самых соленых водоемов планеты: до 340 граммов солей на 1 литр воды, что в 8 раз выше, чем в самом соленом море Мирового океана – Красном.

© AP Photo / David J. Phillip

Особой популярностью у рыбаков и дайверов пользуется Карибское море. Во множестве лагун, бухт, рифов и подводных пещер Карибского моря водится 450 видов рыб, а на дне лежат затонувшие корабли.

Особой популярностью у рыбаков и дайверов пользуется Карибское море. Во множестве лагун, бухт, рифов и подводных пещер Карибского моря водится 450 видов рыб, а на дне лежат затонувшие корабли. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / David J. Phillip

Особой популярностью у рыбаков и дайверов пользуется Карибское море. Во множестве лагун, бухт, рифов и подводных пещер Карибского моря водится 450 видов рыб, а на дне лежат затонувшие корабли.

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Андаманское море – не очень глубокое, поэтому прекрасно прогревается, славится песчаными пологими побережьями, а также всемирно известными пляжами.

Андаманское море – не очень глубокое, поэтому прекрасно прогревается, славится песчаными пологими побережьями, а также всемирно известными пляжами. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Андаманское море – не очень глубокое, поэтому прекрасно прогревается, славится песчаными пологими побережьями, а также всемирно известными пляжами.

© photo : Public domain/NASA

Море Линкольна – это окраинное море Северного Ледовитого океана. Самое северное из морей, оно почти круглый год покрыто льдами. Если летом и бывают небольшие участки свободной воды, то зимой это сплошной ледовый панцирь, который даже на юге достигает 1,5-2 метров толщины, а на севере и больше.

Море Линкольна – это окраинное море Северного Ледовитого океана. Самое северное из морей, оно почти круглый год покрыто льдами. Если летом и бывают небольшие участки свободной воды, то зимой это сплошной ледовый панцирь, который даже на юге достигает 1,5-2 метров толщины, а на севере и больше. - Sputnik Грузия
8/10
© photo : Public domain/NASA

Море Линкольна – это окраинное море Северного Ледовитого океана. Самое северное из морей, оно почти круглый год покрыто льдами. Если летом и бывают небольшие участки свободной воды, то зимой это сплошной ледовый панцирь, который даже на юге достигает 1,5-2 метров толщины, а на севере и больше.

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанк

Средиземное море волнует и тех, кто любит поплавать, и тех, кому интересна история, и тех, кто ценит коралловые рифы – здесь их тоже можно найти. Эти природные образования встречаются преимущественно вдоль побережий таких стран как Турция, Италия, Греция, Черногория и многих других.

Средиземное море волнует и тех, кто любит поплавать, и тех, кому интересна история, и тех, кто ценит коралловые рифы – здесь их тоже можно найти. Эти природные образования встречаются преимущественно вдоль побережий таких стран как Турция, Италия, Греция, Черногория и многих других. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Средиземное море волнует и тех, кто любит поплавать, и тех, кому интересна история, и тех, кто ценит коралловые рифы – здесь их тоже можно найти. Эти природные образования встречаются преимущественно вдоль побережий таких стран как Турция, Италия, Греция, Черногория и многих других.

© photo: Sputnik / Ilya Timin / Перейти в фотобанк

Белое море – одно из самых маленьких в России, меньше – только Азовское. И вода здесь холодная: средняя температура в июле составляет +18°С, хотя был зафиксирован максимум в +25°С, это, прямо скажем, исключение.

Белое море – одно из самых маленьких в России, меньше – только Азовское. И вода здесь холодная: средняя температура в июле составляет +18°С, хотя был зафиксирован максимум в +25°С, это, прямо скажем, исключение. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Ilya Timin
/
Перейти в фотобанк

Белое море – одно из самых маленьких в России, меньше – только Азовское. И вода здесь холодная: средняя температура в июле составляет +18°С, хотя был зафиксирован максимум в +25°С, это, прямо скажем, исключение.

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