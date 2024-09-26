https://sputnik-georgia.ru/20240926/290075425.html

Песков: новая ядерная доктрина РФ – сигнал предупреждения Западу

Песков: новая ядерная доктрина РФ – сигнал предупреждения Западу

Sputnik Грузия

Решение о публикации ядерной доктрины РФ с учетом ее корректировок пока еще не принято, отметил пресс-секретарь президента РФ 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T19:34+0400

2024-09-26T19:34+0400

2024-09-26T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Новая ядерная доктрина России посылает предупредительный сигнал Западу, об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России и его сдерживающей роли. Но сейчас, как добавил Песков, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом нынешних реалий."Происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ", – сказал пресс-секретарь российского лидера.Песков не ответил на вопрос, когда будет опубликована новая ядерная доктрина, но сообщил, что корректировки в нее сформированы, решение об их публикации будет принято позже.Обновление ядерной доктриныРанее президент России Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ политики страны в этой области. По словам главы государства, в рамках обновленной политики ядерного сдерживания Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии в отношении страны, даже если противник использует обычное вооружение.Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Москва не бряцает ядерным оружием. Президент РФ отмечал, что в российской ядерной доктрине написано о применении ядерного оружия только в исключительном случае, такой случай еще не наступил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, москва, ракетно-ядерный щит рф, обострение ситуации вокруг украины