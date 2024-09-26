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Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия

Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия

Sputnik Грузия

Заседание Совета безопасности России впервые прошло в открытом режиме в среду вечером. Президент Путин рассказал о том, как будет изменена ядерная доктрина... 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T23:07+0400

2024-09-26T23:07+0400

2024-09-26T23:30+0400

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Подобные изменения принимаются без проволочек – президентским указом – и вступают в силу сразу после его подписания. Так что тема актуальная, можно сказать, горячая. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Уничтожена лазейка, позволявшая западным державам воевать с Россией в прокси-режиме, используя живую силу украинцев и "разных прочих шведов". Теперь ядерное оружие возможно применять против неядерных государств, если они ведут агрессию против России при помощи ядерного государства.То есть у американцев, британцев, французов больше не получится спрятаться за спины украинцев, поляков, румын и прибалтов. Ответ, если будет принято соответствующее решение, прилетит по всем.Существенно расширена возможность применения ядерного оружия в ответ на атаки самолетов, ракет и беспилотников. Причем речь идет не только о носителях ядерного оружия. Теперь Россия может ответить на любую попытку массированного пересечения нашей воздушной границы.Соответствующее положение было доведено до всех наших стратегических противников. "Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", – пояснил президент Путин.Долгое время наша страна проявляла поразительное благородство, пытаясь сдерживать оголтелых западных агрессоров неядерными средствами. Мы воевали словно со связанными руками.Совершенно понятно, почему это делалось. Украинцы для нас всегда будут частью русского народа – оболваненной, обозленной, но способной к перевоспитанию.Старания России проявить ответственность, нежелание губить людей встречались улюлюканьем над нашими красными линиями. Верхом наглости стала просьба Зеленского разрешить ему удары американскими ракетами по целям в тылу России. Эту идею стали открыто обсуждать в стиле "Чем ответит Москва? – Да ничем, это все блеф!"Ну вот и пришло время посмотреть, кто блефует на самом деле. Не успел президент Путин рассказать об изменениях в российской ядерной доктрине, как британские таблоиды завыли, как волки на луну: "Леденящие кровь угрозы!", "Путин понижает порог применения ядерного оружия!"Понимают ли масштаб угрозы в США? Есть ощущение, что демократам настолько важно удержать власть, что они не побоятся никаких рисков и готовы даже ядерную войну объявить "новой нормой". Поэтому они продолжают лгать американцам, что, мол, ничего не будет и это все блеф. Под это вранье Штаты рискуют превратиться в декорации к Fallout – это прекрасный свежий сериал про ядерный постапокалипсис.Отчетливо видят все риски и честно о них говорят только в команде Дональда Трампа. "Идите на переговоры с Путиным по Украине или вас ждет ядерная война", – предупредили американский истеблишмент его сын и Кеннеди-младший еще за неделю до того, как президент России объявил об изменениях в нашей доктрине. Услышат ли на Западе эти голоса разума и предупреждение из Москвы? Вопрос открытый.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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россия, в мире, политика, москва, лондон, сша, владимир путин, дональд трамп, аналитика, обострение ситуации вокруг украины