https://sputnik-georgia.ru/20240926/batumi-primet-prestizhnyy-molodezhnyy-turnir-po-nastolnomu-tennisu-290054233.html

Батуми примет престижный молодежный турнир по настольному теннису

Батуми примет престижный молодежный турнир по настольному теннису

Sputnik Грузия

В мероприятии примут участие 120 спортсменов из десяти стран 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T11:58+0400

2024-09-26T11:58+0400

2024-09-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Одно из важнейших событий в календаре Международной федерации настольного тенниса (ITTF) — Всемирная молодежная серия (WTT Youth Contender Batumi 2024) — пройдет в городе Батуми 26-29 сентября, сообщили организаторы на пресс-конференции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В мероприятии примут участие 120 спортсменов из десяти стран. Страны-участницы: Грузия, Англия, Израиль, Латвия, США, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Украина и Турция. Престижный турнир пройдет в Батумском дворце спорта имени Мухрана Мачавариани. В соревнованиях примут участие 28 молодых спортсменов сборной Грузии, что станет возможностью для страны представить своих талантливых и успешных спортсменов на международной арене, отметили организаторы. В официальной пресс-конференции турнира приняли участие представители Международного фонда спорта, туризма и молодежи, министерства образования, культуры и спорта Аджарской АР и Международной федерации настольного тенниса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, батуми, теннис