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Грузия больше нерукопожатна на Западе из-за верности национальным интересам – эксперт

Грузия больше нерукопожатна на Западе из-за верности национальным интересам – эксперт

Sputnik Грузия

Как бы Грузия ни пыталась соответствовать высоким международным стандартам, ее все равно будут оценивать по тому, насколько хорошо она выполняет инструкции... 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T15:48+0400

2024-09-26T15:48+0400

2024-09-26T15:48+0400

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Так прокомментировал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин отзыв приглашения премьер-министра Грузии на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Ровно месяц до парламентских выборов в Грузии"."Еще некоторое время назад Грузия была самым продвинутым и любимым государством Запада и, буквально за год, потеряла все – правительство Грузии становится нерукопожатным в элитных кругах Запада только потому, что осмелилось предпринять шаги, которые соответствуют национальным интересам".Ранее Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обеспокоенности антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада.В ответ на это премьер-министр Грузии заявил, что отзыв приглашения на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке – это был несерьезный шаг и своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции.

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