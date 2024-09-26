https://sputnik-georgia.ru/20240926/gruziya-bolshe-nerukopozhatna-na-zapade-iz-za-vernosti-natsionalnym-interesam--ekspert-290071807.html
Грузия больше нерукопожатна на Западе из-за верности национальным интересам – эксперт
Грузия больше нерукопожатна на Западе из-за верности национальным интересам – эксперт
Sputnik Грузия
Как бы Грузия ни пыталась соответствовать высоким международным стандартам, ее все равно будут оценивать по тому, насколько хорошо она выполняет инструкции... 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T15:48+0400
2024-09-26T15:48+0400
2024-09-26T15:48+0400
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Так прокомментировал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин отзыв приглашения премьер-министра Грузии на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Ровно месяц до парламентских выборов в Грузии"."Еще некоторое время назад Грузия была самым продвинутым и любимым государством Запада и, буквально за год, потеряла все – правительство Грузии становится нерукопожатным в элитных кругах Запада только потому, что осмелилось предпринять шаги, которые соответствуют национальным интересам".Ранее Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обеспокоенности антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада.В ответ на это премьер-министр Грузии заявил, что отзыв приглашения на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке – это был несерьезный шаг и своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, сша, нью-йорк, аналитика, джо байден, ираклий кобахидзе, оон, пресс-центр, видеомост, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, сша, нью-йорк, аналитика, джо байден, ираклий кобахидзе, оон, пресс-центр, видеомост, видео
Грузия больше нерукопожатна на Западе из-за верности национальным интересам – эксперт
Как бы Грузия ни пыталась соответствовать высоким международным стандартам, ее все равно будут оценивать по тому, насколько хорошо она выполняет инструкции западных элит
Так прокомментировал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин отзыв приглашения премьер-министра Грузии на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Ровно месяц до парламентских выборов в Грузии".
"Еще некоторое время назад Грузия была самым продвинутым и любимым государством Запада и, буквально за год, потеряла все – правительство Грузии становится нерукопожатным в элитных кругах Запада только потому, что осмелилось предпринять шаги, которые соответствуют национальным интересам".
Ранее Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обеспокоенности антидемократическими действиями правительства и дезинформацией в адрес Запада.
В ответ на это премьер-министр Грузии заявил, что отзыв приглашения на прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке – это был несерьезный шаг и своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции.