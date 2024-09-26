https://sputnik-georgia.ru/20240926/institut-evrazii-prazdnuet-svoe-15-letie---video-290088410.html
Институт Евразии празднует свое 15-летие - видео
Институт Евразии празднует свое 15-летие - видео
Sputnik Грузия
Основатель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе всегда искал потенциальных союзников и просто адекватных людей среди грузинской общественности, готовых внести... 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T23:00+0400
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Уже в 2010-2012 годы дочерними организациями Института Евразии было проведено несколько десятков круглых столов с участием грузинских специалистов в различных областях. Издавалась печатная и онлайн-литература, в которой излагалась серьёзная аналитика по целому спектру проблем, включая оценку преступных решений режима Саакашвили, ввергших Грузию в войну с Россией. В 2011-2012 годах институт активно поддержал начало смены режима в Грузии и активно содействовал этому. Институт Евразии провел представительный социологический опрос в масштабе Грузии, который показал, что значительная часть населения уже тогда не поддерживала вступление Грузии в НАТО и высказывалась за диалог с Россией. Та же часть опрошенных выступала и за смену режима.С 2019 года Институт Евразии регулярно проводит шествия "Бессмертного Войска Грузии" и другие памятные мероприятия ко Дню Великой Победы – 9 мая, также преодолевая препятствия, создаваемые извне искусственно. Исследования, конференции, массовые мероприятия, выступления в СМИ, уход за памятными местами русско-грузинской истории, просветительская работа среди населения и разъяснительная работа среди политического истеблишмента – всё это Основатель Института Евразии – первый гражданин Грузии, в качестве репортера посетивший зону СВО в 2022 году.В Институте Евразии нет начальников и подчиненных, но есть друзья и партнёры."Мы не стремимся во власть; мы стремимся влиять на общественное мнение и на стратегический вектор страны. Накануне важнейших парламентских выборов мы стоим перед новыми вызовами. Мы по-прежнему на страже Грузии", - подчеркивает основатель Института Гулбаат Рцхиладзе.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео, институт евразии
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео, институт евразии
Институт Евразии празднует свое 15-летие - видео
23:00 26.09.2024 (обновлено: 14:25 27.09.2024)
Основатель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе всегда искал потенциальных союзников и просто адекватных людей среди грузинской общественности, готовых внести свой вклад в примирение и сближение Грузии и России.
Уже в 2010-2012 годы дочерними организациями Института Евразии было проведено несколько десятков круглых столов с участием грузинских специалистов в различных областях. Издавалась печатная и онлайн-литература, в которой излагалась серьёзная аналитика по целому спектру проблем, включая оценку преступных решений режима Саакашвили, ввергших Грузию в войну с Россией.
В 2011-2012 годах институт активно поддержал начало смены режима в Грузии и активно содействовал этому. Институт Евразии провел представительный социологический опрос в масштабе Грузии, который показал, что значительная часть населения уже тогда не поддерживала вступление Грузии в НАТО и высказывалась за диалог с Россией. Та же часть опрошенных выступала и за смену режима.
С 2019 года Институт Евразии регулярно проводит шествия "Бессмертного Войска Грузии" и другие памятные мероприятия ко Дню Великой Победы – 9 мая, также преодолевая препятствия, создаваемые извне искусственно.
Исследования, конференции, массовые мероприятия, выступления в СМИ, уход за памятными местами русско-грузинской истории, просветительская работа среди населения и разъяснительная работа среди политического истеблишмента – всё это Основатель Института Евразии – первый гражданин Грузии, в качестве репортера посетивший зону СВО в 2022 году.
В Институте Евразии нет начальников и подчиненных, но есть друзья и партнёры.
"Мы не стремимся во власть; мы стремимся влиять на общественное мнение и на стратегический вектор страны. Накануне важнейших парламентских выборов мы стоим перед новыми вызовами. Мы по-прежнему на страже Грузии", - подчеркивает основатель Института Гулбаат Рцхиладзе.