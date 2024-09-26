https://sputnik-georgia.ru/20240926/kurs-lari-na-chetverg--27269-gel-290059345.html

Курс лари на четверг – 2,7269 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,7269 GEL/$

Sputnik Грузия

Курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T09:37+0400

2024-09-26T09:37+0400

2024-09-26T09:37+0400

грузия

экономика

новости

лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллар

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/11/268593423_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_aa023b50ec12650cde0e222b375ccacb.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 сентября в размере 2,7269 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар