https://sputnik-georgia.ru/20240926/napadayuschiy-sbornoy-gruzii-podorozhal-vdvoe--transfermarkt-290069494.html

Нападающий сборной Грузии подорожал вдвое – Transfermarkt

Нападающий сборной Грузии подорожал вдвое – Transfermarkt

Sputnik Грузия

В шести сыгранных матчах за "Карлсруэ" в текущем сезоне Зивзивадзе забил шесть голов и сделал одну результативную передачу 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T16:30+0400

2024-09-26T16:30+0400

2024-09-26T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и немецкого "Карлсруэ", 30-летний Буду Зивзивадзе подорожал вдвое – с 900 тыс. до 1,8 млн евро, обновленные данные за 25 сентября опубликовал авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В шести сыгранных матчах за "Карлсруэ" в текущем сезоне Зивзивадзе забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. С этим результатом он расположился на первом месте в списке бомбардиров Второй Бундеслиги. За "Карлсруэ" Зивзивадзе играет с 31 января 2023 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В национальной сборной Грузии по футболу Зивзивадзе дебютировал в январе 2018 года. На его счету восемь голов, два из них были забиты в матче полуфинала плей-офф Лиги наций прошлого года против Люксембурга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тбилиси, люксембург, буду зивзивадзе