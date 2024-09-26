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Нападающий сборной Грузии подорожал вдвое – Transfermarkt
Нападающий сборной Грузии подорожал вдвое – Transfermarkt
Sputnik Грузия
В шести сыгранных матчах за "Карлсруэ" в текущем сезоне Зивзивадзе забил шесть голов и сделал одну результативную передачу 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и немецкого "Карлсруэ", 30-летний Буду Зивзивадзе подорожал вдвое – с 900 тыс. до 1,8 млн евро, обновленные данные за 25 сентября опубликовал авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В шести сыгранных матчах за "Карлсруэ" в текущем сезоне Зивзивадзе забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. С этим результатом он расположился на первом месте в списке бомбардиров Второй Бундеслиги. За "Карлсруэ" Зивзивадзе играет с 31 января 2023 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В национальной сборной Грузии по футболу Зивзивадзе дебютировал в январе 2018 года. На его счету восемь голов, два из них были забиты в матче полуфинала плей-офф Лиги наций прошлого года против Люксембурга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, люксембург, буду зивзивадзе
спорт, новости, грузия, тбилиси, люксембург, буду зивзивадзе
Нападающий сборной Грузии подорожал вдвое – Transfermarkt
В шести сыгранных матчах за "Карлсруэ" в текущем сезоне Зивзивадзе забил шесть голов и сделал одну результативную передачу
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Нападающий сборной Грузии и немецкого "Карлсруэ", 30-летний Буду Зивзивадзе подорожал вдвое – с 900 тыс. до 1,8 млн евро, обновленные данные за 25 сентября опубликовал
авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt.
В шести сыгранных матчах за "Карлсруэ" в текущем сезоне Зивзивадзе забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. С этим результатом он расположился на первом месте в списке бомбардиров Второй Бундеслиги.
За "Карлсруэ" Зивзивадзе играет с 31 января 2023 года. Его контракт истекает летом 2025 года.
В национальной сборной Грузии по футболу Зивзивадзе дебютировал в январе 2018 года. На его счету восемь голов, два из них были забиты в матче полуфинала плей-офф Лиги наций прошлого года против Люксембурга.