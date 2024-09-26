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Национальные интересы Грузии могут стать залогом здоровых отношений с Россией – эксперт

Национальные интересы Грузии могут стать залогом здоровых отношений с Россией – эксперт

Sputnik Грузия

Новый курс Грузии, взятый в сторону национальных интересов страны, может стать залогом успешных и прагматичных взаимоотношений с Россией, считает Станислав... 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T18:13+0400

2024-09-26T18:13+0400

2024-09-26T18:26+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Ровно месяц до парламентских выборов в Грузии"."В России внимательно следят за процессами в Грузии, отмечают стойкость правительства, несмотря на колоссальное давление со стороны западных государств. Мы положительно оцениваем процессы, потому что для представителей российской стороны это основа для дальнейших прагматичных отношений", – заявил Притчин.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видеомост, грузия, новости, политика, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео