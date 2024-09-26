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Национальные интересы Грузии могут стать залогом здоровых отношений с Россией – эксперт
Национальные интересы Грузии могут стать залогом здоровых отношений с Россией – эксперт
Sputnik Грузия
Новый курс Грузии, взятый в сторону национальных интересов страны, может стать залогом успешных и прагматичных взаимоотношений с Россией, считает Станислав... 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T18:13+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Ровно месяц до парламентских выборов в Грузии"."В России внимательно следят за процессами в Грузии, отмечают стойкость правительства, несмотря на колоссальное давление со стороны западных государств. Мы положительно оцениваем процессы, потому что для представителей российской стороны это основа для дальнейших прагматичных отношений", – заявил Притчин.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видеомост, грузия, новости, политика, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видеомост, грузия, новости, политика, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Национальные интересы Грузии могут стать залогом здоровых отношений с Россией – эксперт
18:13 26.09.2024 (обновлено: 18:26 26.09.2024)
Новый курс Грузии, взятый в сторону национальных интересов страны, может стать залогом успешных и прагматичных взаимоотношений с Россией, считает Станислав Притчин, заведующий сектором центральной Азии ИМЭМО РАН
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Ровно месяц до парламентских выборов в Грузии".
"В России внимательно следят за процессами в Грузии, отмечают стойкость правительства, несмотря на колоссальное давление со стороны западных государств. Мы положительно оцениваем процессы, потому что для представителей российской стороны это основа для дальнейших прагматичных отношений", – заявил Притчин.