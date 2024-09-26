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Почти на месяц на одной из улиц Тбилиси меняется схема передвижения транспорта
Почти на месяц на одной из улиц Тбилиси меняется схема передвижения транспорта
Sputnik Грузия
Начинаются работы по очистке и укреплению каменистого склона, прилегающего к Университетской улице 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T22:44+0400
2024-09-26T22:44+0400
2024-09-26T22:44+0400
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объединенная компания по водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Схема движения автотранспорта по улице Университетской в Тбилиси временно изменится с 27 сентября по 24 октября включительно, сообщили в Объединенной компании водоснабжения Грузии. Как пояснили в компании, начинаются работы по очистке и укреплению каменистого склона, прилегающего к Университетской улице. Ограничения будут действовать с 00:00 до 06:00. В течение дня все виды ограничений движения автотранспорта будут сняты в целях безопасного движения транспортных средств. Компания приносит извинения жителям и гостям города за неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, объединенная компания по водоснабжению грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, объединенная компания по водоснабжению грузии
Почти на месяц на одной из улиц Тбилиси меняется схема передвижения транспорта
Начинаются работы по очистке и укреплению каменистого склона, прилегающего к Университетской улице
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Схема движения автотранспорта по улице Университетской в Тбилиси временно изменится с 27 сентября по 24 октября включительно, сообщили в Объединенной компании водоснабжения Грузии.
Как пояснили в компании, начинаются работы по очистке и укреплению каменистого склона, прилегающего к Университетской улице. Ограничения будут действовать с 00:00 до 06:00.
"В целях беспрепятственного проведения работ с 00:00 ночи до 06:00 утра 27 сентября будет временно ограничено движение транспорта от улицы Георгия Данелия до улицы Университетской (до заправочной станции Wissol). Режим будет действовать 30 дней, включая 24 октября", – говорится в сообщении.
В течение дня все виды ограничений движения автотранспорта будут сняты в целях безопасного движения транспортных средств.
Компания приносит извинения жителям и гостям города за неудобства.