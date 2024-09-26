https://sputnik-georgia.ru/20240926/pochti-na-mesyats-na-odnoy-iz-ulits-tbilisi-menyaetsya-skhema-peredvizheniya-transporta-290076573.html

Почти на месяц на одной из улиц Тбилиси меняется схема передвижения транспорта

Почти на месяц на одной из улиц Тбилиси меняется схема передвижения транспорта

Sputnik Грузия

Начинаются работы по очистке и укреплению каменистого склона, прилегающего к Университетской улице 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T22:44+0400

2024-09-26T22:44+0400

2024-09-26T22:44+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

объединенная компания по водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Схема движения автотранспорта по улице Университетской в Тбилиси временно изменится с 27 сентября по 24 октября включительно, сообщили в Объединенной компании водоснабжения Грузии. Как пояснили в компании, начинаются работы по очистке и укреплению каменистого склона, прилегающего к Университетской улице. Ограничения будут действовать с 00:00 до 06:00. В течение дня все виды ограничений движения автотранспорта будут сняты в целях безопасного движения транспортных средств. Компания приносит извинения жителям и гостям города за неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, тбилиси, объединенная компания по водоснабжению грузии