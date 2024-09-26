https://sputnik-georgia.ru/20240926/povod-dlya-revolyutsii--nedovolstvo-naseleniya-vlastyami-chego-v-gruzii-net--ekspert-290072475.html

Повод для революции – недовольство населения властями, чего в Грузии нет – эксперт

Повод для революции – недовольство населения властями, чего в Грузии нет – эксперт

Sputnik Грузия

Если брать за основу классическое понимание "цветной революции", то можно сказать, что на данный момент в Грузии не существует предпосылок для ее повторения... 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T16:03+0400

2024-09-26T16:03+0400

2024-09-26T16:03+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Ровно месяц до парламентских выборов в Грузии"."Для любой революции должны быть определенные условия, а именно – серьезное недовольство населения властями, коррупция, отсутствие развития. В Грузии этого нет. Слухи о том, что стране грозит "цветная революция" связана лишь с неудовлетворенностью курсом грузинских властей", – заявил Притчин.Как ранее заявили в правящей партии, парламентские выборы 26 октября станут решающей битвой за мир, когда грузинские избиратели должны будут выбрать между превращением страны в военный полигон или ее мирным развитием и прогрессом.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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