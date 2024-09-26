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Смертельное ДТП произошло в Батуми
Смертельное ДТП произошло в Батуми
Sputnik Грузия
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в железную конструкцию 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T12:30+0400
2024-09-26T12:30+0400
2024-09-26T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Один человек погиб и еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в приморском курорте Батуми (АР Аджария), сообщила телекомпания "Рустави 2". Поздно вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в железную конструкцию. Как сообщили "Рустави 2" в МВД, в связи с происшествием расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека". Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Смертельное ДТП произошло в Батуми
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в железную конструкцию
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Один человек погиб и еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в приморском курорте Батуми (АР Аджария), сообщила телекомпания "Рустави 2".
Поздно вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в железную конструкцию.
Как сообщили "Рустави 2" в МВД, в связи с происшествием расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.