Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240926/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-batumi-290064387.html
Смертельное ДТП произошло в Батуми
Смертельное ДТП произошло в Батуми
Sputnik Грузия
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в железную конструкцию 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T12:30+0400
2024-09-26T12:30+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286211998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a3f60998688f73730944277c4485ecc6.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Один человек погиб и еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в приморском курорте Батуми (АР Аджария), сообщила телекомпания "Рустави 2". Поздно вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в железную конструкцию. Как сообщили "Рустави 2" в МВД, в связи с происшествием расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека". Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/09/286211998_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ef34782eb67d02b03f8d6335f6a117d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми

Смертельное ДТП произошло в Батуми

12:30 26.09.2024
© photo: Sputnik / StringerМесто стрельбы на рынке в городе Рустави
Место стрельбы на рынке в городе Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в железную конструкцию
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Один человек погиб и еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в приморском курорте Батуми (АР Аджария), сообщила телекомпания "Рустави 2".
Поздно вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в железную конструкцию.
Как сообщили "Рустави 2" в МВД, в связи с происшествием расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0