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СВО: "внезапный" штурм Угледара – новый удар по "исключительности" США

СВО: "внезапный" штурм Угледара – новый удар по "исключительности" США

Sputnik Грузия

Курская авантюра киевского режима привела к уничтожению более восьми бригад ВСУ на Сумском направлении и ускорила освобождение Донбасса от бандеровцев 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T12:02+0400

2024-09-26T12:02+0400

2024-09-26T12:02+0400

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"Внезапный" для ВСУ и НАТО российский штурм города Угледара – яркое подтверждение немощи западных стратегов и военно-промышленного комплекса.Российские войска 22 сентября прорвали оборону ВСУ на окраине Угледара на глубину 3 км, по фронту – 6 км, и сегодня штурмовые группы ведут бои в городских кварталах. Внешние "клещи" сжимаются. На позициях украинской 72-ой механизированной бригады – ситуация критическая, примерно двум тысячам бойцов приходится выбирать между неорганизованным отступлением из Угледара (все дороги дистанционно заминированы и простреливаются) или гибелью в городских кварталах под ударами авиации и артиллерии, штурмовых подразделений ВС России. Здесь нет шансов на "зеленый коридор" или подобие "мариупольского экстракшн". Подразделения ВСУ начали массово покидать позиции без приказа.Российский прорыв трансформирует всю линию фронта. Приближает освобождение города Курахово – в 20 км от Угледара, и угрожает южному флангу Покровского укрепрайона ВСУ – в 50 км севернее Угледара. Одновременно близ Покровска Российская армия формирует сразу несколько "котлов" – для развития наступления в направлении городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.Кроме значительного продвижения вглубь обороны противника на Покровском направлении, где недавно освобожден город Украинск, российские подразделения успешно наступают и на Купянском направлении, вскоре возьмут под контроль автодорогу Боровая – Купянск – Узловой, по которой организовано снабжение региональной группировки украинских войск. Командованию ВСУ нечем затыкать дыры на Восточном фронте – практически все подготовленные резервы уничтожены в приграничных районах Курской области, с пропагандистскими целями.Обвал изменит карту мираЗапад встревожен бедственным и безнадежным положением украинских войск в Донбассе и на других направлениях. Вероятный обвал Восточного фронта на участке от Угледара до Курахово и Покровска может отбросить ВСУ до границ Днепропетровской области. "Валькирия" украинской Верховной рады Марьяна Безуглая прогнозирует появление этой осенью российских плацдармов у Днепропетровска, Запорожья, Херсона, Харькова, Сум.Неслучайно президент Чехии Петр Павел в Нью-Йорке вновь призвал союзников Киева вернуться к реальности, уступить России: "Если президент Украины Владимир Зеленский представит план прекращения российской агрессии против его страны, нам нужно оценить и сделать все возможное для достижения украинских целей, но не любой ценой… Мы просто должны быть реалистами. Победить Россию на Украине ценой уничтожения половины украинского населения, это не победа".Агентство Bloomberg отмечает рост пессимизма – многие западные политики и чиновники разочарованы представленным в США "планом победы" Зеленского: "Это какой-то список пожеланий". Включая "пунктик" принятия Украины в НАТО – для активации 5-й статьи устава альянса и "принуждения" России к миру. От Зеленского многие на Западе ждут начала реальных переговоров с Москвой, а не казуистики под видом плана.Евросоюз в прокси-войне с РФ выступает филиалом НАТО, и "уходящий" главный дипломат ЕС Жозеп Боррель бьет в боевой барабан, не желая видеть Украину "второй Белоруссией". Однако проблему поставки снарядов ВСУ шаманское камлание не решает. Все доступные ресурсы США и альянса на украинском ТВД за два с половиной года потрачены впустую, "стратегическое поражение России" остается целью совершенно недостижимой.Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон "не уверен", что сможет встретиться с просроченным Зеленским в Вашингтоне 26 сентября. Американский президент Джо Байден намерен обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в ходе визита в Германию в начале октября, то есть Белый дом настроен переложить ответственность за дальнейшую катастрофу на европейских лидеров (вассалов) – Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера."Мавр сделал свое дело" – киевский режим помог уничтожить экономику Евросоюза, утилизировать устаревшие арсеналы Пентагона и НАТО, на годы вперед загрузить предприятия американского ВПК. Дальнейшая судьба "украинского проекта" Вашингтону все менее интересна.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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