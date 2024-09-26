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Три человека задержаны в Тбилиси за попытку убийства
Три человека задержаны в Тбилиси за попытку убийства
Sputnik Грузия
По данным следствия, свидетелями происшествия были два человека, которые задержаны за несообщение об инциденте в полицию 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T17:35+0400
2024-09-26T17:35+0400
2024-09-26T17:35+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 58-летнего мужчину по обвинению попытке умышленного убийства, еще двое человек, оба судимые в прошлом, задержаны за недонесение о преступлении, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что 24 сентября текущего года обвиняемый во время спора нанес несколько огнестрельных ранений 31-летнему потерпевшему в тбилисском районе Диди Дигоми и скрылся с места происшествия. Раненого доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали обвиняемого. По данным следствия, свидетелями происшествия были два человека, которые задержаны за несообщение об инциденте в полицию. Следствие ведется по статьям "Попытка умышленного убийства" (наказывается лишением свободы на срок до 15 лет) и "Недонесение о преступлении" (наказывается тюремным заключением от трех до семи лет).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии
Три человека задержаны в Тбилиси за попытку убийства
По данным следствия, свидетелями происшествия были два человека, которые задержаны за несообщение об инциденте в полицию
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 58-летнего мужчину по обвинению попытке умышленного убийства, еще двое человек, оба судимые в прошлом, задержаны за недонесение о преступлении, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что 24 сентября текущего года обвиняемый во время спора нанес несколько огнестрельных ранений 31-летнему потерпевшему в тбилисском районе Диди Дигоми и скрылся с места происшествия.
Раненого доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали обвиняемого.
По данным следствия, свидетелями происшествия были два человека, которые задержаны за несообщение об инциденте в полицию.
Следствие ведется по статьям "Попытка умышленного убийства" (наказывается лишением свободы на срок до 15 лет) и "Недонесение о преступлении" (наказывается тюремным заключением от трех до семи лет).