https://sputnik-georgia.ru/20240926/v-regione-racha-sobirayut-urozhay-dlya-khvanchkary--video-290061270.html

В регионе Рача собирают урожай для Хванчкары – видео

В регионе Рача собирают урожай для Хванчкары – видео

Sputnik Грузия

На западе Грузии начался сезон сбора урожая винограда. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T09:51+0400

2024-09-26T09:51+0400

2024-09-26T09:51+0400

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Ртвели проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.На родине легендарной Хванчкары, в Рача, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября, однако из-за погодных условий ртвели там в 2024 году начался раньше. Хванчкару производят из сочетания сортов винограда "александроули" и "муджуретули".Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 40, а в 2022 – 30.

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