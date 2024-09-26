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В регионе Рача собирают урожай для Хванчкары – видео
В регионе Рача собирают урожай для Хванчкары – видео
Sputnik Грузия
На западе Грузии начался сезон сбора урожая винограда. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T09:51+0400
2024-09-26T09:51+0400
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Ртвели проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.На родине легендарной Хванчкары, в Рача, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября, однако из-за погодных условий ртвели там в 2024 году начался раньше. Хванчкару производят из сочетания сортов винограда "александроули" и "муджуретули".Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 40, а в 2022 – 30.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, рача, кахети, экономика, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, рача, кахети, экономика, видео
В регионе Рача собирают урожай для Хванчкары – видео
На западе Грузии начался сезон сбора урожая винограда. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия
Ртвели проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
На родине легендарной Хванчкары, в Рача, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября, однако из-за погодных условий ртвели там в 2024 году начался раньше. Хванчкару производят из сочетания сортов винограда "александроули" и "муджуретули".
Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 40, а в 2022 – 30.