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Мэрия Тбилиси продолжает помогать гражданам узаконить жилье
Мэрия Тбилиси продолжает помогать гражданам узаконить жилье
Sputnik Грузия
В 2017-2024 годах имущество узаконили более трем тысячам семей 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T20:22+0400
2024-09-27T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил документы на право собственности 89 семьям, проживающим в районах Самгори, Ваке, Исани, Глдани, Мтацминда, Надзаладеви, Чугурети и Сабуртало, в парке культуры и отдыха ветеранов (т.н. Парк Киквидзе), сообщила пресс-служба столичной мэрии. В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. Программа помогает фактическим владельцам, узаконить жилплощадь в которой проживают длительное время, но из-за определенных проблем не могли этого сделать. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Не думайте, что мы на этом остановимся. Мы поможем всем, кто столкнулся с подобной проблемой", - заявил Каладзе. По словам Каладзе, гражданам с указанной проблемой следует обратиться в районные администрации, где им разъяснят, какие документы необходимо предоставить для рассмотрения вопроса узаконивания площади. В 2017-2024 годах имущество узаконили более трем тысячам семей. Жилища, в которых указанные граждане жили годами, были переданы им по символической цене - один лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси продолжает помогать гражданам узаконить жилье
В 2017-2024 годах имущество узаконили более трем тысячам семей
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил документы на право собственности 89 семьям, проживающим в районах Самгори, Ваке, Исани, Глдани, Мтацминда, Надзаладеви, Чугурети и Сабуртало, в парке культуры и отдыха ветеранов (т.н. Парк Киквидзе), сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. Программа помогает фактическим владельцам, узаконить жилплощадь в которой проживают длительное время, но из-за определенных проблем не могли этого сделать.
"Не думайте, что мы на этом остановимся. Мы поможем всем, кто столкнулся с подобной проблемой", - заявил Каладзе.
По словам Каладзе, гражданам с указанной проблемой следует обратиться в районные администрации, где им разъяснят, какие документы необходимо предоставить для рассмотрения вопроса узаконивания площади.
"Потом ваши дела передадут в мэрию, мы вынесем их на заседание правительства, и, наконец, в горсовете будет официально подтверждена передача жилых помещений в частную собственность. Этим семьям передано имущество на десятки миллионов лари, чему я очень рад", - отметил Каладзе.
В 2017-2024 годах имущество узаконили более трем тысячам семей. Жилища, в которых указанные граждане жили годами, были переданы им по символической цене - один лари.