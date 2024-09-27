https://sputnik-georgia.ru/20240927/meriya-tbilisi-prodolzhaet-pomogat-grazhdanam-uzakonit-zhile-290093941.html

Мэрия Тбилиси продолжает помогать гражданам узаконить жилье

Мэрия Тбилиси продолжает помогать гражданам узаконить жилье

Sputnik Грузия

В 2017-2024 годах имущество узаконили более трем тысячам семей 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T20:22+0400

2024-09-27T20:22+0400

2024-09-27T20:22+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

тбилиси

мэрия тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1b/290093769_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e697b5cb73823ec36774fca6cba1052b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил документы на право собственности 89 семьям, проживающим в районах Самгори, Ваке, Исани, Глдани, Мтацминда, Надзаладеви, Чугурети и Сабуртало, в парке культуры и отдыха ветеранов (т.н. Парк Киквидзе), сообщила пресс-служба столичной мэрии. В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. Программа помогает фактическим владельцам, узаконить жилплощадь в которой проживают длительное время, но из-за определенных проблем не могли этого сделать. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Не думайте, что мы на этом остановимся. Мы поможем всем, кто столкнулся с подобной проблемой", - заявил Каладзе. По словам Каладзе, гражданам с указанной проблемой следует обратиться в районные администрации, где им разъяснят, какие документы необходимо предоставить для рассмотрения вопроса узаконивания площади. В 2017-2024 годах имущество узаконили более трем тысячам семей. Жилища, в которых указанные граждане жили годами, были переданы им по символической цене - один лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси