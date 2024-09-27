https://sputnik-georgia.ru/20240927/nikogda-ne-bylo-takogo-yavnogo-vmeshatelstva-v-predvybornye-protsessy-v-gruzii--analitik--290091956.html
Никогда не было такого явного вмешательства в предвыборные процессы в Грузии – аналитик
Никогда не было такого явного вмешательства в предвыборные процессы в Грузии – аналитик
Sputnik Грузия
Предвыборные процессы в Грузии сопровождаются ярко выраженным вмешательством извне, какого ранее никогда не наблюдалось, считает политический аналитик Заал... 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T18:18+0400
2024-09-27T18:18+0400
2024-09-27T18:18+0400
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Об этом он заявил в ходе эксклюзивного интервью Sputnik Грузия."Я активно наблюдаю за выборами на протяжении последних почти 15 лет и могу сказать, что такого сильного и возрастающего вмешательства со стороны коллективного Запада в предвыборные процессы я еще не видел", – заявил Анджапаридзе.Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Действующая правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называет их решающей схваткой за будущее страны и ее национальные интересы.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, политика, выборы, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, политика, выборы, пресс-центр, видео
Никогда не было такого явного вмешательства в предвыборные процессы в Грузии – аналитик
Предвыборные процессы в Грузии сопровождаются ярко выраженным вмешательством извне, какого ранее никогда не наблюдалось, считает политический аналитик Заал Анджапаридзе
Об этом он заявил в ходе эксклюзивного интервью Sputnik Грузия.
"Я активно наблюдаю за выборами на протяжении последних почти 15 лет и могу сказать, что такого сильного и возрастающего вмешательства со стороны коллективного Запада в предвыборные процессы я еще не видел", – заявил Анджапаридзе.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Действующая правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называет их решающей схваткой за будущее страны и ее национальные интересы.