https://sputnik-georgia.ru/20240927/nikogda-ne-bylo-takogo-yavnogo-vmeshatelstva-v-predvybornye-protsessy-v-gruzii--analitik--290091956.html

Никогда не было такого явного вмешательства в предвыборные процессы в Грузии – аналитик

Никогда не было такого явного вмешательства в предвыборные процессы в Грузии – аналитик

Sputnik Грузия

Предвыборные процессы в Грузии сопровождаются ярко выраженным вмешательством извне, какого ранее никогда не наблюдалось, считает политический аналитик Заал... 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T18:18+0400

2024-09-27T18:18+0400

2024-09-27T18:18+0400

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Об этом он заявил в ходе эксклюзивного интервью Sputnik Грузия."Я активно наблюдаю за выборами на протяжении последних почти 15 лет и могу сказать, что такого сильного и возрастающего вмешательства со стороны коллективного Запада в предвыборные процессы я еще не видел", – заявил Анджапаридзе.Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Действующая правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называет их решающей схваткой за будущее страны и ее национальные интересы.

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