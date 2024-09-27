https://sputnik-georgia.ru/20240927/prezident-gruzii-vse-zhe-podpisala-zakon-ob-amnistii---sotni-chelovek-pokinut-tyurmy-290085057.html

Президент Грузии все же подписала закон "Об амнистии" – сотни человек покинут тюрьмы

Президент Грузии все же подписала закон "Об амнистии" – сотни человек покинут тюрьмы

Sputnik Грузия

Документ президент подписала, но отметила, что такие вещи нужно делать задолго до или после выборов 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T13:05+0400

2024-09-27T13:05+0400

2024-09-27T13:12+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятый парламентом законопроект "Об амнистии", предусматривающий освобождение сотен заключенных, но при этом назвала инициативу правящей партии "косвенным подкупом" избирателей перед выборами. Амнистия, согласно принятому 17 сентября законопроекту, затронет более 5 тысяч заключенных в Грузии, из которых более 1 тысячи сразу выйдут на свободу, а остальным будет сокращен срок тюремного наказания. Там же отмечено, что амнистия – это гуманный акт, и принимать его целесообразно после завершения выборов или задолго до них. "Президент учла, что многие осужденные и их семьи ждут амнистию, и подписала закон "Об амнистии", - сказано в сообщении. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Накануне министр юстиции Рати Брегадзе назвал непонятным, почему президент тянет с подписанием законопроекта, тогда как столько заключенных и их семей ждут его задействования. При этом Брегадзе призвал заключенных набраться терпения. Он сказал, что если Зурабишвили не подпишет документ до 2 октября, это сделает глава парламента Шалва Папуашвили. Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3. В этом году число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года. По данным на 1 августа 2024 года, в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , рати брегадзе, шалва папуашвили