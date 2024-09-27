https://sputnik-georgia.ru/20240927/prispuschennye-flagi-i-venki-u-memoriala---v-gruzii-vspominayut-padenie-sukhumi-290086456.html

Приспущенные флаги и венки у мемориала – в Грузии вспоминают падение Сухуми

Приспущенные флаги и венки у мемориала – в Грузии вспоминают падение Сухуми

Sputnik Грузия

Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T13:39+0400

2024-09-27T13:39+0400

2024-09-27T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Политики, общественные деятели, члены семей погибших, их близкие и друзья с утра приносят цветы и венки к Мемориалу героям, павшим за территориальную целостность Грузии, в центре Тбилиси в связи с очередной годовщиной падения Сухуми. С ночи на всех административных зданиях приспущены государственные флаги. В Грузии 27 сентября объявлено Днем памяти и надежды.Он отметил, что сегодня страна чтит память тех, кто пожертвовал собой ради идеи единого государства."Сегодня мы чтим память наших героев, которые пожертвовали собой ради страны, пожертвовали собой ради родины, пожертвовали собой ради идеи единого государства. У этих героев была мечта о единой Грузии, и я уверен, что эта мечта обязательно осуществится", - заявил Кобахидзе.О том, что 27 сентября – одна из самых тяжелых дат в истории Грузии, сказал и генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Еще тяжелее результаты, которые мы получили – потерянные территории, погибшее мирное население, наши герои-военные, десятки тысяч беженцев", - сказал Каладзе.Он подчеркнул важность взаимного прощения и примирения с абхазами.По его словам, восстановление доверия между народами и территориальной целостности Грузии возможно только мирным путем.Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сухуми, каха каладзе, ираклий кобахидзе, абхазия