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https://sputnik-georgia.ru/20240927/zaklyuchennye-vyydut-na-svobodu-nesmotrya-na-chto-prezident-gruzii-ne-podpisyvaet-dokument-290081203.html
Заключенные выйдут на свободу, несмотря на что президент Грузии не подписывает документ
Заключенные выйдут на свободу, несмотря на что президент Грузии не подписывает документ
Sputnik Грузия
Законопроект "Об амнистии" парламент Грузии принял 17 сентября, примерно за полтора месяца до парламентских выборов 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T02:00+0400
2024-09-27T02:00+0400
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рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Принятый парламентом Грузии законопроект "Об амнистии", благодаря которому сотни заключенных должны выйти на свободу, подпишет глава парламента Шалва Папуашвили, если президент Саломе Зурабишвили так и не сделает этого до 2 октября, сказал министр юстиции Рати Брегадзе. Согласно законопроекту "Об амнистии", который парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении 17 сентября, примерно за полтора месяца до парламентских выборов, на свободу должны выйти более 1 тысячи осужденных. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Он призвал заключенных набраться терпения, и в ближайшие дни обязательно они выйдут на свободу. В целом амнистия затронет более 5 тысяч заключенных, которым сократят сроки заключения. Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3. В этом году число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года. По данным на 1 августа 2024 года, в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, рати брегадзе, шалва папуашвили, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, рати брегадзе, шалва папуашвили, саломе зурабишвили

Заключенные выйдут на свободу, несмотря на что президент Грузии не подписывает документ

02:00 27.09.2024
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма - вышка охраны
Руставская тюрьма - вышка охраны - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Законопроект "Об амнистии" парламент Грузии принял 17 сентября, примерно за полтора месяца до парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Принятый парламентом Грузии законопроект "Об амнистии", благодаря которому сотни заключенных должны выйти на свободу, подпишет глава парламента Шалва Папуашвили, если президент Саломе Зурабишвили так и не сделает этого до 2 октября, сказал министр юстиции Рати Брегадзе.
Согласно законопроекту "Об амнистии", который парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении 17 сентября, примерно за полтора месяца до парламентских выборов, на свободу должны выйти более 1 тысячи осужденных.
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"Речь идет о свободе человека, и я не могу себе представить, какие важнее этого дела могут быть у человека, чем подписать закон и дать людям свободу", - сказал Брегадзе.

Он призвал заключенных набраться терпения, и в ближайшие дни обязательно они выйдут на свободу.
В целом амнистия затронет более 5 тысяч заключенных, которым сократят сроки заключения.
Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3. В этом году число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года. По данным на 1 августа 2024 года, в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек.
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