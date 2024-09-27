https://sputnik-georgia.ru/20240927/zaklyuchennye-vyydut-na-svobodu-nesmotrya-na-chto-prezident-gruzii-ne-podpisyvaet-dokument-290081203.html

Заключенные выйдут на свободу, несмотря на что президент Грузии не подписывает документ

Заключенные выйдут на свободу, несмотря на что президент Грузии не подписывает документ

Sputnik Грузия

Законопроект "Об амнистии" парламент Грузии принял 17 сентября, примерно за полтора месяца до парламентских выборов 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T02:00+0400

2024-09-27T02:00+0400

2024-09-27T02:00+0400

грузия

новости

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рати брегадзе

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Принятый парламентом Грузии законопроект "Об амнистии", благодаря которому сотни заключенных должны выйти на свободу, подпишет глава парламента Шалва Папуашвили, если президент Саломе Зурабишвили так и не сделает этого до 2 октября, сказал министр юстиции Рати Брегадзе. Согласно законопроекту "Об амнистии", который парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении 17 сентября, примерно за полтора месяца до парламентских выборов, на свободу должны выйти более 1 тысячи осужденных. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Он призвал заключенных набраться терпения, и в ближайшие дни обязательно они выйдут на свободу. В целом амнистия затронет более 5 тысяч заключенных, которым сократят сроки заключения. Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3. В этом году число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года. По данным на 1 августа 2024 года, в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, рати брегадзе, шалва папуашвили, саломе зурабишвили