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Женщины в Грузии стали рожать позже – "Сакстат"
Женщины в Грузии стали рожать позже – "Сакстат"
Sputnik Грузия
Кроме того, в 2023 году в незарегистрированных браках родилось 15 816 детей, что составляет 39,3% живорожденных 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T13:58+0400
2024-09-27T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Средний возраст матери при рождении первого ребенка в Грузии в 2023 году увеличился до 29,3 года, говорится в данных на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Для сравнения в 2022 году средний возраст матери при рождении первенца составлял 28,7 года. В общем числе родившихся в 2023 году по сравнению с 2013 годом доля первенцев снизилась с 45,3% до 37,7%. А доля третьих и последующих детей наоборот увеличилась с 16,7% до 27,5%. Кроме того, в 2023 году в незарегистрированных браках родилось 15 816 детей, что составляет 39,3% живорожденных. Существует два типа регистрации новорожденных вне оформления брака: а) по совместному заявлению родителей; б) только по заявлению матери. В 2023 году доля рождений, зарегистрированных вне брака только по заявлению матери, составила 14,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, демография, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, демография, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Женщины в Грузии стали рожать позже – "Сакстат"
Кроме того, в 2023 году в незарегистрированных браках родилось 15 816 детей, что составляет 39,3% живорожденных
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Средний возраст матери при рождении первого ребенка в Грузии в 2023 году увеличился до 29,3 года, говорится в данных на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Для сравнения в 2022 году средний возраст матери при рождении первенца составлял 28,7 года.
В общем числе родившихся в 2023 году по сравнению с 2013 годом доля первенцев снизилась с 45,3% до 37,7%. А доля третьих и последующих детей наоборот увеличилась с 16,7% до 27,5%.
Кроме того, в 2023 году в незарегистрированных браках родилось 15 816 детей, что составляет 39,3% живорожденных.
Существует два типа регистрации новорожденных вне оформления брака:
а) по совместному заявлению родителей;
б) только по заявлению матери.
В 2023 году доля рождений, зарегистрированных вне брака только по заявлению матери, составила 14,4%.