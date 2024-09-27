https://sputnik-georgia.ru/20240927/zhenschiny-v-gruzii-stali-rozhat-pozzhe--sakstat-290082334.html

Женщины в Грузии стали рожать позже – "Сакстат"

Женщины в Грузии стали рожать позже – "Сакстат"

Sputnik Грузия

Кроме того, в 2023 году в незарегистрированных браках родилось 15 816 детей, что составляет 39,3% живорожденных 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T13:58+0400

2024-09-27T13:58+0400

2024-09-27T13:58+0400

грузия

новости

общество

демографическая ситуация в грузии

демография

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24811/56/248115640_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a997a5f014d2f0c0c0b31b0bc143186b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Средний возраст матери при рождении первого ребенка в Грузии в 2023 году увеличился до 29,3 года, говорится в данных на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Для сравнения в 2022 году средний возраст матери при рождении первенца составлял 28,7 года. В общем числе родившихся в 2023 году по сравнению с 2013 годом доля первенцев снизилась с 45,3% до 37,7%. А доля третьих и последующих детей наоборот увеличилась с 16,7% до 27,5%. Кроме того, в 2023 году в незарегистрированных браках родилось 15 816 детей, что составляет 39,3% живорожденных. Существует два типа регистрации новорожденных вне оформления брака: а) по совместному заявлению родителей; б) только по заявлению матери. В 2023 году доля рождений, зарегистрированных вне брака только по заявлению матери, составила 14,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, демография, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"