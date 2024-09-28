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Бесплатная вакцинация животных против бешенства проходит в Тбилиси и регионах Грузии

Бесплатная вакцинация животных против бешенства проходит в Тбилиси и регионах Грузии

Sputnik Грузия

В столице бесплатная вакцинация пройдет на трех локациях с 11:00 до 16:00 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T10:52+0400

2024-09-28T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия в связи со Всемирным днем борьбы с бешенством 28 сентября проведет в Тбилиси и регионах Грузии бесплатную вакцинацию домашних животных (собак, кошек), сообщает пресс-служба агентства.Девиз Всемирного дня борьбы с бешенством в этом году – "Преодолеем барьер в борьбе с бешенством". Этот день был учрежден в 2007 году по инициативе Глобального альянса по борьбе против бешенства (ГАББ) и при поддержке всемирных организаций здравоохранения. Грузия присоединилась к этому дню в 2013 году."Бешенство – опасное инфекционное заболевание человека и животных. Однако это можно предотвратить", – отмечается в распространенном сообщении.Бесплатная вакцинация пройдет на трех локациях в Тбилиси с 11:00 до 16:00:Бесплатную вакцинацию также проведут в Кахети, Квемо и Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, Имерети, Самегрело, Аджарии, Гурии.Более подробно узнать о местах проведения вакцинации можно перейдя по ссылке.В 2015 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAO), Глобального альянса контроля за бешенством (GARC) была разработана совместная стратегия, главной целью которой является "Ноль случаев бешенства к 2030 году", что предусматривает полное искоренение случаев инфицирования бешенством людей от собак.

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