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Иванишвили выиграл еще один суд против Credit Suisse

Иванишвили выиграл еще один суд против Credit Suisse

Sputnik Грузия

Как заявили юристы, отношения бизнесмена с Credit Suisse вышли из правовой плоскости и стали чисто политическими после начала конфликта на Украине 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T14:09+0400

2024-09-28T14:09+0400

2024-09-28T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сингапурский суд обязал местную "дочку" швейцарского Credit Suisse выплатить почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили 742,7 млн долларов, подтвердив, что банк нарушил обязательства по защите активов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сумма была пересмотрена в сторону уменьшения с 926 млн долларов США. Ранее суд заявил, что окончательная сумма будет уменьшена, чтобы избежать двойного взыскания после того, как в прошлом году суд Бермудских островов присудил Иванишвили более 600 млн долларов США в качестве компенсации ущерба по этому делу. Сингапурский международный коммерческий суд в ноябре прошлого года обязал дочернюю компанию швейцарского банка Credit Suisse внести эту сумму на депозитный счет суда в пользу истца – Иванишвили. Сингапурский международный коммерческий суд 26 мая 2023 года обязал дочку Credit Suisse выплатить Иванишвили компенсацию в размере 926 миллионов долларов за потерю части его состояния. На судебном заседании 2 ноября судья отметила тот факт, что ответчик только на десятый день судебного разбирательства признался в нарушении обязательств в отношении семьи Иванишвили. Судебное разбирательство в Сингапуре длится с 2017 года. По данным СМИ, в конце 2004 года Иванишвили вложил в Credit Suisse более 1 миллиарда долларов, а спустя почти десять лет, в 2015 году, узнал о совершенном против него преступлении. Выяснилось, что с 2008 года бизнесмен получал от менеджмента Credit Suisse фальсифицированные отчеты о сумме денег на его счету. Размер только прямого ущерба был около 1 миллиарда долларов. В мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера. Между тем юристы Иванишвили не раз говорили, что Лескодрон не смог бы провернуть такое в одиночку и что менеджмент Credit Suisse узнал о мошенничестве намного раньше Иванишвили, как минимум в 2010 году, но не пресек этого. В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством. В течение семи лет, начиная с 2016 года, Иванишвили в разное время инициировал судебные разбирательства в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где, как заявили юристы, менеджмент Credit Suisse раскидал деньги бизнесмена. В одном случае речь идет о возмещении ущерба из-за мошенничества, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse, в Сингапуре и на острове Гернси (территория Британской короны), осуществлять запрашиваемые транзакции. Что касается незатронутых мошеннической схемой денег, Иванишвили перенес их в другой швейцарский банк – Julius Baer, а управление активами поручил трастам опять-таки банка Credit Suisse по его же рекомендации. Основная часть этих денег находится под управлением траста в юрисдикции острова Гернси.По данным юристов Иванишвили, суд предоставил экс-премьеру доступ к деньгам, которые находятся под управлением траста Green Vals Trust в Гернси, но решение суда пока не удается привести в исполнение. Что касается траста в юрисдикции Сингапура Green Vals Trust, в результате судебных разбирательств в конце 2022 года Иванишвили все же получил доступ к большей части своих денег. Как заявили юристы Иванишвили, отношения бизнесмена с Credit Suisse вышли из правовой плоскости и стали чисто политическими после начала конфликта на Украине. С марта 2022 года у Иванишвили возникли проблемы с получением как личных денег, так и предметов искусства и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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бидзина иванишвили, сингапур, украина, сша, в мире, новости, грузия, credit suisse, грузинская мечта - демократическая грузия