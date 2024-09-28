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Министр образования Грузии Георгий Амилахвари подал в отставку

Министр образования Грузии Георгий Амилахвари подал в отставку

Sputnik Грузия

По словам Амилахвари, он продолжит работу в частном секторе 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T11:06+0400

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георгий амилахвари

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари подал в отставку.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Амилахвари занял пост министра в марте 2023 года, ранее он возглавлял парламентский комитет образования и науки. По словам Амилахвари, он продолжит работу в частном секторе, однако при этом остается рядовым членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Кто такой Георгий Амилахвари? Георгий Амилахвари в 2006 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили. Является доктором права. В 2008-2010 годах занимал должность главного юриста грузинского филиала литовской инвестиционной компании Severus, а до этого был главным специалистом в аппарате государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В 2010-2020 годах был вице-ректором, ректором, а также ассоциированным профессором права Тбилисского открытого учебного университета. В 2018-2019 годах Амилахвари занимал должность заместителя председателя Совета аккредитации образовательных программ. Амилахвари стал депутатом парламента Грузии десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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