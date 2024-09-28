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Ожидается сильный ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Грузии
Ожидается сильный ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Грузии
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Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики 28.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сильный порывистый ветер ожидается в ряде регионов Грузии со второй половины субботы 28 сентября по понедельник, 30 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, сильный, а местами очень сильный, порывистый восточный ветер ожидается в регионе Земо Имерети и в Колхидской долине, а также в западных районах Восточной Грузии. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
непогода в грузии, погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Ожидается сильный ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Грузии
10:57 28.09.2024 (обновлено: 11:36 28.09.2024)
Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сильный порывистый ветер ожидается в ряде регионов Грузии со второй половины субботы 28 сентября по понедельник, 30 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По данным ведомства, сильный, а местами очень сильный, порывистый восточный ветер ожидается в регионе Земо Имерети и в Колхидской долине, а также в западных районах Восточной Грузии.
Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.