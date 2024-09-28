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Ожидается сильный ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Грузии

Ожидается сильный ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Грузии

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T10:57+0400

2024-09-28T10:57+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сильный порывистый ветер ожидается в ряде регионов Грузии со второй половины субботы 28 сентября по понедельник, 30 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, сильный, а местами очень сильный, порывистый восточный ветер ожидается в регионе Земо Имерети и в Колхидской долине, а также в западных районах Восточной Грузии. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

восточная грузия

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

непогода в грузии, погода, грузия, новости, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды