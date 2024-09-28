https://sputnik-georgia.ru/20240928/prekratite-politicheskie-napadki--tsik-gruzii-obratilsya-k-prezidentu-290106343.html

Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту

Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту

Sputnik Грузия

Заявление президента в ведомстве назвали продолжением дискриминационной кампании, ведущейся в адрес ЦИК 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T18:18+0400

2024-09-28T18:18+0400

2024-09-28T18:18+0400

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

саломе зурабишвили

оаэ

финляндия

новости

грузия

политика

тбилиси

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178944_0:152:1363:919_1920x0_80_0_0_6f3a04a883aa052108c2f37aa7527deb.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили и ее администрацию прекратить политические нападки на комиссию. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД, отметив, что с этим позже разберется суд. ЦИК отмечает, что представители комиссии на встречах не раз разъяснили администрации президента и ей лично, как формируются участки за границей. "Соответственно, им хорошо известно, что избирательные участки создаются на основании данных, предоставленных МИДом. Как раз при строгом соблюдении закона произошло создание 60 участков в 42 странах на заседании 26 сентября. Участки были созданы там, где было для этого законное основание", - говорится в заявлении. В ведомстве заявление президента назвали продолжением дискриминационной кампании, ведущейся в адрес ЦИК. Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков. Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии. Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству. ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах и для этого своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

оаэ

финляндия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили , оаэ, финляндия, новости, грузия, политика, тбилиси, цик грузии