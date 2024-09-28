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Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту
Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту
Sputnik Грузия
Заявление президента в ведомстве назвали продолжением дискриминационной кампании, ведущейся в адрес ЦИК 28.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-28T18:18+0400
2024-09-28T18:18+0400
2024-09-28T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили и ее администрацию прекратить политические нападки на комиссию. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД, отметив, что с этим позже разберется суд. ЦИК отмечает, что представители комиссии на встречах не раз разъяснили администрации президента и ей лично, как формируются участки за границей. "Соответственно, им хорошо известно, что избирательные участки создаются на основании данных, предоставленных МИДом. Как раз при строгом соблюдении закона произошло создание 60 участков в 42 странах на заседании 26 сентября. Участки были созданы там, где было для этого законное основание", - говорится в заявлении. В ведомстве заявление президента назвали продолжением дискриминационной кампании, ведущейся в адрес ЦИК. Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков. Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии. Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству. ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах и для этого своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили , оаэ, финляндия, новости, грузия, политика, тбилиси, цик грузии
парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили , оаэ, финляндия, новости, грузия, политика, тбилиси, цик грузии
Прекратите политические нападки – ЦИК Грузии обратился к президенту
Заявление президента в ведомстве назвали продолжением дискриминационной кампании, ведущейся в адрес ЦИК
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили и ее администрацию прекратить политические нападки на комиссию.
Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД, отметив, что с этим позже разберется суд.
"Призываем президента и ее представителей прекратить политически мотивированные нападки в адрес избирательной администрации, попытки создания неправильного восприятия среди избирателей и, тем самым, проявить уважение к избирателям как внутри страны, так и за ее пределами", - говорится в заявлении на сайте ЦИК.
ЦИК отмечает, что представители комиссии на встречах не раз разъяснили администрации президента и ей лично, как формируются участки за границей.
"Соответственно, им хорошо известно, что избирательные участки создаются на основании данных, предоставленных МИДом. Как раз при строгом соблюдении закона произошло создание 60 участков в 42 странах на заседании 26 сентября. Участки были созданы там, где было для этого законное основание", - говорится в заявлении.
В ведомстве заявление президента назвали продолжением дискриминационной кампании, ведущейся в адрес ЦИК.
"А представление законного решения дискриминационным – ничто другое, как целенаправленная дискредитация ведомства и нанесение вреда избирательному процессу", - говорится в заявлении.
Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков.
Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете.
ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.
Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству.
Если гражданин не находится на консульском учете и у него нет регистрации за рубежом, он может с момента открытия избирательных участков за рубежом до 7 октября пройти регистрацию в диппредставительстве, или консульстве Грузии, или в участковой избирательной комиссии в конкретной стране.
ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах и для этого своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте
ЦИК.