https://sputnik-georgia.ru/20240928/premer-gruzii-ukhod-amilakhvari-s-posta-glavy-minobrazovaniya--poterya-dlya-pravitelstva-290101074.html

Премьер Грузии: уход Амилахвари с поста главы Минобразования – потеря для правительства

Премьер Грузии: уход Амилахвари с поста главы Минобразования – потеря для правительства

Sputnik Грузия

Амилахвари заявил об отставке 28 сентября, отметив, что уходит в частный сектор 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T11:30+0400

2024-09-28T11:30+0400

2024-09-28T11:46+0400

ираклий кобахидзе

георгий амилахвари

грузия

новости

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Уход Георгия Амилахвари с поста министра образования, науки и молодежи Грузии – большая потеря для правительства и команды, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Амилахвари заявил об отставке в субботу, 28 сентября, отметив, что уходит в частный сектор, однако при этом остается рядовым членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Причиной ухода с поста он назвал желание дать новому министру войти в курс дела до выборов.Он пожелал удачи Амилахвари в работе в частном секторе, отметив его успехи в этом направлении до прихода в политику. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Кто такой Георгий Амилахвари?Георгий Амилахвари в 2006 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили. Является доктором права.В 2008-2010 годах занимал должность главного юриста грузинского филиала литовской инвестиционной компании Severus, а до этого был главным специалистом в аппарате государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.В 2010-2020 годах был вице-ректором, ректором, а также ассоциированным профессором права Тбилисского открытого учебного университета. В 2018-2019 годах Амилахвари занимал должность заместителя председателя Совета аккредитации образовательных программ.Амилахвари стал депутатом парламента Грузии десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Пост министра образования Георгий Амилахвари занял в марте 2023 года. Ранее он возглавлял парламентский комитет образования и науки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, георгий амилахвари, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия