https://sputnik-georgia.ru/20240928/v-gruzii-proshli-trekhstoronnie-ucheniya-eternity-2024-290105789.html

В Грузии прошли трехсторонние учения Eternity-2024

В Грузии прошли трехсторонние учения Eternity-2024

Sputnik Грузия

Учения направлены на повышение координации военных трех стран 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T17:17+0400

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штабные учения - eternity 2017

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международные командно-штабные учения Eternity-2024, в которых принимали участие военнослужащие из Грузии, Азербайджана и Турции, завершились на базе в Вазиани (близ Тбилиси), говорится в сообщении Минобороны Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В рамках мероприятия на полигоне Вазиани прошли показательные учения, где грузинские, азербайджанские и турецкие солдаты выполнили инженерное разминирование, атаку противника, медицинскую эвакуацию и другие задачи. В полевых учениях также принял участие отряд быстрого реагирования Департамента стратегической охраны стратегических трубопроводов МВД. Международные учения ETERNITY-2024 организовало Восточное командование Сил обороны Грузии. Сценарий учений основан на миротворческих операциях, которые предусматривают обеспечение безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан во время кризисной ситуации, а также повышение оперативной совместимости между азербайджанскими, турецкими и грузинскими воинскими частями. Впервые трехсторонние военные учения Eternity прошли в 2014 году. Eternity направлены на повышение навыков и умений участников в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов международного значения на территории трех стран, развитие их оперативных, учебных и аналитических способностей, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями, обеспечивающими защиту этих проектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, вазиани, азербайджан, тбилиси, учения, военные учения, штабные учения - eternity 2017