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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и туризма 28.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 9,6% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 9,5%.В текущих ценах ВВП во втором квартале 2024 года составил 22,1 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,5%, а ВВП на душу населения составил 2,2 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутНаибольший рост в апреле-июне 2024 года показали деятельность, связанная с недвижимостью, сферы образования, госуправления и обороны, информации и коммуникации, а также строительства.Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и туризма
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 9,6% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 9,5%.
В текущих ценах ВВП во втором квартале 2024 года составил 22,1 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,5%, а ВВП на душу населения составил 2,2 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в апреле-июне 2024 года показали деятельность, связанная с недвижимостью, сферы образования, госуправления и обороны, информации и коммуникации, а также строительства.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост во втором квартале 2024 года
Сфера экономики
Рост, %
Гостиницы и рестораны
35,7
Образование
21,3
Обрабатывающая промышленность
11,0
Строительство
12,2
Транспорт
10,3
Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в втором квартале
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
15,0
Операции с недвижимым имуществом
9,8
Перерабатывающая промышленность
9,1
Строительство
8,4
Госуправление
7,4