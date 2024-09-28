https://sputnik-georgia.ru/20240928/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-2024-goda-290098187.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года

Sputnik Грузия

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и туризма 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T09:01+0400

2024-09-28T09:01+0400

2024-09-28T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 9,6% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 9,5%.В текущих ценах ВВП во втором квартале 2024 года составил 22,1 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,5%, а ВВП на душу населения составил 2,2 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутНаибольший рост в апреле-июне 2024 года показали деятельность, связанная с недвижимостью, сферы образования, госуправления и обороны, информации и коммуникации, а также строительства.Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика