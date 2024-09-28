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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и туризма 28.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-28T09:01+0400
2024-09-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 9,6% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 9,5%.В текущих ценах ВВП во втором квартале 2024 года составил 22,1 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,5%, а ВВП на душу населения составил 2,2 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутНаибольший рост в апреле-июне 2024 года показали деятельность, связанная с недвижимостью, сферы образования, госуправления и обороны, информации и коммуникации, а также строительства.Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года

09:01 28.09.2024
© photo: Sputnik / StringerУличные часы на Мейдане в историческом центре Тбилиси
Уличные часы на Мейдане в историческом центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и туризма
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 9,6% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 9,5%.
В текущих ценах ВВП во втором квартале 2024 года составил 22,1 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,5%, а ВВП на душу населения составил 2,2 тысячи долларов.

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в апреле-июне 2024 года показали деятельность, связанная с недвижимостью, сферы образования, госуправления и обороны, информации и коммуникации, а также строительства.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост во втором квартале 2024 года

Сфера экономики

Рост, %

Гостиницы и рестораны

35,7

Образование

21,3

Обрабатывающая промышленность

11,0

Строительство

12,2

Транспорт

10,3

Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в втором квартале

Сфера экономики

Рост, %

Торговля

15,0

Операции с недвижимым имуществом

9,8

Перерабатывающая промышленность

9,1

Строительство

8,4

Госуправление

7,4

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