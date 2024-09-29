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"Черный лев" приблизился к очередному завоеванию Суперкубка Европы по регби

"Черный лев" приблизился к очередному завоеванию Суперкубка Европы по регби

Sputnik Грузия

Имя чемпиона станет известно 12 октября в Тбилиси в матче "Черный лев" - "Лузитануш" 29.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный Лев" одержала убедительную победу над испанским "Кастилия - Леон Иберианс" со счетом 47:21 в Тбилиси и приблизилась к завоеванию Суперкубка Европы по регби в четвертый раз подряд. "Черный Лев" одержал в текущем розыгрыше еще две победы: 21 сентября грузины в Лиссабоне обыграли португальский "Лузитануш" (14:38), а 15 сентября разгромили в гостях испанский "Иберианс" (3:54). "Наша команда прогрессирует по ходу турнира, что еще раз хорошо показал сегодняшний матч", – сказал главный тренер "Черного льва" Ричард Кокерелл после встречи. Имя чемпиона станет известно 12 октября в Тбилиси в матче "Черный лев" - "Лузитануш". Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.Победителем розыгрыша Суперкубка Европы все три сезона становился грузинский "Черный лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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