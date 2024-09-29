https://sputnik-georgia.ru/20240929/gde-za-granitsey-mozhno-progolosovat-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-polnyy-spisok-stran-290104677.html

Где за границей можно проголосовать на выборах в парламент Грузии? Полный список стран

Где за границей можно проголосовать на выборах в парламент Грузии? Полный список стран

Sputnik Грузия

К предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем в 2020 году 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T09:01+0400

2024-09-29T09:01+0400

2024-09-29T09:01+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Наибольшее количество избирательных участков к выборам в парламент Грузии откроется в Греции, США, Турции, Германии, Азербайджане и Италии, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Избирательные участки были созданы на основе полученной из МИД информации в 42 странах. По законодательству, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего за рубежом откроется 60 участков. Согласно информации на сайте ЦИК Грузии, наибольшее число участков будет открыто в США и Греции – по пять. В Германии создано четыре избирательных участка, в Азербайджане, Турции и Италии – по три, а в Испании – два. Полный список избирательных участков за рубежом:ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Более того, участки открываются в таких странах, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии. Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству. ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах и для этого своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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