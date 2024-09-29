Где за границей можно проголосовать на выборах в парламент Грузии? Полный список стран
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova/
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К предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем в 2020 году
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Наибольшее количество избирательных участков к выборам в парламент Грузии откроется в Греции, США, Турции, Германии, Азербайджане и Италии, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.
Избирательные участки были созданы на основе полученной из МИД информации в 42 странах. По законодательству, избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Всего за рубежом откроется 60 участков.
Согласно информации на сайте ЦИК Грузии, наибольшее число участков будет открыто в США и Греции – по пять. В Германии создано четыре избирательных участка, в Азербайджане, Турции и Италии – по три, а в Испании – два.
© photo: Sputnik / Alexander WilfГород Стамбул.
Город Стамбул.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Полный список избирательных участков за рубежом:
Австралия – 1 участок, в Канберре
Австрия - 1 участок, в Вене
Азербайджан – 3 участка, все в Баку
Армения – 1 участок, в Ереване
Беларусь – 1 участок, в Минске
Бельгия – 1 участок, в Брюсселе
Болгария – 1 участок, в Софии
Великобритания – 1 участок, в Лондоне
Венгрия – 1 участок, в Будапеште
Германия – 4 участка, в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Штутгарте
Греция – 5 участков: три участка в Афинах и два участка в Салониках
Дания – 1 участок, в Копенгагене
Израиль – 1 участок, в Рамат-Гане
Испания – 2 участка, в Мадриде и Барселоне
Италия – 3 участка, в Риме, Милане и Бари
Ирландия - 1 участок, в Дублине
Казахстан – 1 участок, в Астане
Канада – 1 участок, в Оттаве
Катар – 1 участок, в Дохе
Китай – 1 участок, в Пекине
Кипр – 1 участок, в Никосии
Кувейт – 1 участок, в Аль-Кувейте
Латвия – 1 участок, в Риге
Литва – 1 участок, в Таллине
Молдова – 1 участок, в Кишиневе
Нидерланды – 1 участок, в Гааге
Норвегия – 1 участок, в Осло
Объединенные Арабские Эмираты – 1 участок, в Абу-Даби
Польша – 1 участок, в Варшаве
Португалия – 1 участок, в Лиссабоне
США – 5 участков: один в Вашингтоне, три в Нью-Йорке и один в Сан-Франциско
Словакия – 1 участок, в Братиславе
Турция – 3 участка: в Анкаре, Стамбуле и Трабзоне
Узбекистан – 1 участок, в Ташкенте
Франция – 1 участок, в Париже
Финляндия – 1 участок, в Хельсинки
Чехия – 1 участок, в Праге
Швеция – 1 участок, в Стокгольме
Швейцария – 1 участок, в Берне
Эстония – 1 участок, в Таллине
Южная Корея – 1 участок, в Сеуле
Япония – 1 участок, в Токио.
ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году.
Набережная в Абу-Даби ОАЭ
© photo: Sputnik / Sergey Subbotin/
Более того, участки открываются в таких странах, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.
Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству.
Если гражданин не находится на консульском учете и у него нет регистрации за рубежом, он может с момента открытия избирательных участков за рубежом до 7 октября пройти регистрацию в диппредставительстве, или консульстве Грузии, или в участковой избирательной комиссии в конкретной стране.
ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах и для этого своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК.